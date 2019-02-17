〈觀察〉5G應用俏 對高頻、智慧天線仰賴程度大 軟板廠搶新商機

全球已進入新世代 5G 通訊建置的預賽，日、韓、美、中相繼表態積極爭取在 今、明年進入商業運轉，受惠 5G 通訊技術漸成熟，5G 通訊的傳輸速率，較現有 4G 提升 10-100 倍，在此高速傳輸之下，對於高頻、高速天線模組的仰賴程度加重，相關 5G 通訊新材料的應用趨勢，成為今年原物料及軟板廠的重要新商機。

相較目前 4G 傳輸速度，5G 高速傳輸應用的放大效果，將不僅在消費者的手機等可攜式裝置上，還包括人工智慧、智慧家居、物聯網、甚至車載裝置應用等，將遠較手機等手持式裝置為快，其中因應高頻無線傳輸的天線組，更具關鍵地位。

就 iPhone 軟板供應廠商而言，嘉聯益 (6153-TW) 去年接獲蘋果 iPhone 的 LCP 軟板天線訂單，台郡 (6269-TW) 採用 MPI 天線高頻傳輸模組，也已在去年第 3 季起啟動出貨，雖然去年第 4 季蘋果「高貴」的新手機銷售狀況極差，也使運用新材料、新製程生產的軟板天線難以彰顯其經營效益。

但是台郡董事長鄭明智即指出，高速傳輸應用的智慧天線模組，在台郡營收比重將高速成長，甚至到 2025 年營收中，有至少 50% 會來自智慧型天線模組，而目前高頻天線模組使用的 MPI、LCP 材料傳輸品質，也未必完全滿足所需，台郡也正結合上游原物廠開發更新的材料，尋求在 5G 應用競賽中，從天線端尋求致勝機會。

目前，嘉聯益主要採用液晶材料 (LCP) 生產天線模組，與台郡使用的 Modified PI(異質 PI) 基材並不相同，趨勢顯示，在軟板市場新需求驅動下，上游的 FCCL、保護膜、純膠市場板塊將明顯移動，包括台虹 (8039-TW)、新揚 (3144-TW) 及亞電 (4939-TW) 律勝 (3354-TW) 等供應商，都在積極尋求因應並爭取商機；大致上，台虹及新揚爭取 MPI FCCL 的市場，而亞電及律勝則專攻 5G 應用的純膠市場。

事實上，3C 電子產品應用軟板天線並非新技術，過去蘋果 iPhnoe 產品也曾採用，只是無線通訊產品由 3G 演化到 4G，甚至即將登場的 5G 通訊，對產品規格要求更加嚴苛，藉由軟板天線才能因應更高頻、高速、低訊號流失傳輸的需求。隨著 5G 通訊逐步登場，市場對 5G 軟板材料需求也將進一步提升。