〈觀察〉供需面同步轉佳 台塑四寶Q1獲利可望增溫

台塑四寶去年第 4 季起飽受國際油價暴跌衝擊，獲利遭侵蝕，寫下近 4 年來低點，不過，今年上半年以來，國際油價持續反彈，且農曆春節後下游客戶開始回補庫存，3 月則進入石化產品需求旺季，亞洲歲修潮也將啟動，石化產品價格可望在 2 月落底，3 月後市況可望好轉，順勢帶動獲利增溫。

台塑四寶去年前 3 季受惠全球經濟景氣持續好轉，油價與石化原料價格走強，需求也相當暢旺，獲利表現相當不錯，第 4 季起卻遭逢國際油價暴跌，從去年 10 月 4 日的高點及 12 月 26 日的低點來看，杜拜原油由每桶約 84 美元重挫至 49.8 美元，布蘭特原油也從每桶約 86.2 美元，一路重挫至 50.69 美元，兩者跌幅均逾 4 成、近乎腰斬。

受到油價暴跌與需求趨緩等衝擊影響，使台塑四寶去年第 4 季營運表現不盡理想，單季純益季減逾 9 成，台塑、南亞與台化單季每股純益均不超過 0.55 元，台塑、南亞 EPS 雙雙寫下近 4 年來新低，台化也創 15 季來低點，而台塑化更是 4 年來營運首見虧損。

不過，今年上半年以來，國際油價持續反彈，從近 5 個交易日來看，杜拜原油已回升至每桶約 61-65 美元，布蘭特原油則是攀揚至每桶 62-66 美元。雖然油價開始走揚，但四寶首季表現將受到農曆春節假期因素影響，營收恐仍不如去年第 4 季。

然而，受惠油價回溫帶動，加上農曆春節過後，下游客戶開始出現庫存回補潮，且 3 月將進入石化產品需求旺季，而亞洲歲修潮又剛好在 3 至 5 月啟動。在供給與需求面同步轉佳之下，業界均看好，石化產品價格可望在 2 月進入落底階段，3 月後市況將回溫，塑化報價與利差有望彈升，帶動獲利順勢增溫。