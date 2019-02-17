若是錯過美股開年榮景 想再進場得碰運氣和三個條件

投資人若是認為在 2019 年初出現強勁開局後，股市會繼續上揚，歷史並不站在他們那一邊。

若要維繫 32 年來最佳的開年走勢，還有很多因素要配合。畢竟，年初以來的漲幅，在週五反彈中讓標準普爾 500 指數上漲 10%，已經比其一整年的走勢來得好了。

然而，在這波牛市中的近幾年中，已經證明後來的大漲是很有可能的。 2017 年股市上漲 19.4%，2013 年出現了 29.6% 的飆升，2009 年是危機觸底的一年，標準普爾 500 指數上漲了 23.4%。

（圖：Factset）

但是，現在有人想要進入市場，並期望在日曆翻到 2020 年前繼續賺錢，就需要以下幾件大事互相配合：正面的美中貿易談判、聯準會 (Fed) 繼續不願升息，以及經濟和企業獲利遠離衰退，就這三個已足夠。

在 2018 年第 4 季時股市出現恐慌，一利始於 Fed 的恐慌情緒，並以震撼的賣壓結束，創造出華爾街史上最糟糕的平安夜。

儘管難以忍受，2018 年末的下滑和 2019 年初的反彈卻可能會在今年剩餘時間裡為投資人帶來好處。

Leuthold 集團首席投資策略師 Jim Paulsen 表示，「想進場的急迫感和退市的速度是罕見的。但 1 月的不規則性與 12 月的情況一樣。」「我不記得在我 36 年職業生涯中看過另一個像這樣的 12 月，既詭異又奇怪，1 月也一樣，我認為它們在某種意義上並非毫無關連的。」

Paulsen 認為有助於樂觀前景的一些因素包括貨幣和財政刺激、更合理的股票估值和低通膨，特別是汽油價格。

他針對股市大盤指出，「我不認為它會跟上它的升勢，但我也不會對讓投資人再次驚嚇的健康回調感到驚訝。」「但我認為基本面沒變，估值較佳，獲利率更具競爭力，更多財政和貨幣上的支持，還有更直覺的市場情緒。」

但是，障礙仍然存在。

首先，美國企業可能會進入 2016 年第 2 季以來的第一個單季負獲利。推動大部分牛市的多次擴張可能已經結束，這意味著企業將不得不開始增加營收。

投資人希望經濟強勁可以有助於彌補獲利疲軟。

LPL Financial 首席投資策略師 John Lynch 在報告中說：「雖然這次經濟擴張期中的尖峰獲利成長率幾乎肯定落在身後，但獲利成長高峰在歷史上一直伴隨著連續幾年的經濟成長和股市上漲。」「我們認為獲利前景強勁到足以支撐 2019 年股市的穩健漲幅。」該公司堅持其標普 500 指數的 3000 點目標價，華爾街今年的目標價中位數為 2950。

CFRA 投資策略師 Lindsey Bell 認為市場和獲利狀況需要地緣政治的推動，即積極解決美中貿易談判。

她寫道：「降低關稅或與中國達成優於預期的貿易協議可能會迅速推高市場，因為這將導致全球經濟和獲利成長優於預期。」「隨著經濟成長預期繼續走低，預期結果可能會推動市場走低。」

但 Paulsen 警告關稅談判的影響。

川普總統一直在推動降低美國貿易逆差，10 月貿易逆差為 493 億美元。但 Paulsen 表示，進口減少傳統上都會伴隨著經濟疲軟和股市下跌。這也就凸顯出這是投資人遲遲未能進入市場的障礙之一。

他說，「如果你滿手現金，想全部梭哈，換作是我肯定不會這樣做。」 「但我覺得偏向做多倒是可行的。」