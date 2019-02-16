訂閱服務時代！庫克在串流影視市場最大的錯——沒買Netflix

Wedbush 股票研究部門總監 Daniel Ives 週五 (15 日) 在美財經節目上提到，蘋果近日面臨 iPhone 時代以來「最黑暗的篇章」，雖然他們仍樂觀看待蘋果的服務部門，「但未來幾季可能是場苦戰，只是我們仍預期蘋果今年市值再度達一兆美元以上。」

Ives 認為，蘋果 (AAPL-US) 若要為企業成長增添動力，就必須投資其服務產品，因為內容才是眾中之重，而蘋果缺乏原創內容和影視內容，「他們可能今年會買一家大型電影工作室，例如 Sony、Lionsgate、A24，一家 CBS 或 Viacom，甚至 Netflix，因為這才是推動服務業務的關鍵。在我看來，庫克沒買 Netflix 實在是錯了。」

據悉，蘋果計畫今年 4 月推出串流影視服務，設備用戶可以收看免費的原創內容，該服務預計包含來自 CBS 和 Viacom 與其他渠道的內容。

無獨有偶，上週摩根大通分析師 Samik Chatterjee 也認為，蘋果應收購 Netflix 以強化自身內容產品。

然而，ARK Invest 執行長兼資訊長 Cathie Wood 上週反對這樣的建議，她贊同蘋果需強化自身內容產品的說法，但不認為收購 Netflix 是好方法，「以平台來說，Netflix 是橫向的，Netflix 搭載在 Android 上、在三星上，這樣蘋果要做什麼？流失那些顧客嗎？我認為這沒有意義。」

她反而建議蘋果應花費 500 億美元建置自己的內容庫，才能與現有的串流平台一較高下，而不必靠收購行動。

蘋果週五小跌 0.22% 至 170.42 美元，今年迄今漲幅約 8%。