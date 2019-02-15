台積電光阻液事件衝擊 下調Q1財測 影響EPS 0.42元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (15) 日公布 1 月營收後，在晚間公告由於光阻液事件影響，而下調第 1 季財測，營收估值由原先的 73 至 74 億美元，下調至 70 至 71 億美元，季減約 25-26%，毛利率也下調至 41-43%，營益率同步下修至 29-31%，預估影響每股純益約 0.42 元，全年來看，毛利率、營益率皆將減少 0.2 個百分點，每股純益則減少 0.08 元。

台積電指出，首季報廢的晶圓將於第 2 季補足，將貢獻單季營收約 5.5 億美元，毛利率則將增加 1.5 個百分點，營益率也增加 2.1 個百分點，每股純益則增加新台幣 0.34 元。

台積電 1 月底時傳採用不合格化學原料，使 14B 廠晶圓生產良率受影響，當時台積電表示，事件發生後的過去 10 天內，已與所有受影響的客戶，密切溝通包括補貨與交期等細節，以目前在 12/16 奈米的產能利用率來看，預計受影響的晶圓，大多能在本季補回，未能補回的最慢也可在第 2 季補回，並重申此單一事件，不至於影響本季財測預估值。

不過，台積電今日表示，為確保出貨給客戶的晶圓品質，決定報廢的晶圓數量，較先前評估的更多，預期此事件將使第 1 季營收減少約 5.5 億美元，若新台幣營收以 1 美元兌換新台幣 30.6 元計算，約為新台幣 168.3 億元。台積電同時也採取行動，將部分產品自第 2 季提前投產，並已看見部分需求出現成長，預期這 2 項因素，將額外貢獻第 1 季營收約 2.3 億美元。

綜合上述因素，台積電將第 1 季營收預估值由 73 至 74 億美元，下調至 70 至 71 億美元 (約合新台幣 2142 至 2172.6 億元)。而台積電今日已公布 1 月營收為新台幣 780.94 億元，若從 1 月營收表現來看，加上 2 月適逢農曆春節假期，工作天數減少，法人估台積電 3 月營收雖會較 2 月回溫，但表現恐不如 1 月。

再者，晶圓事件除影響台積電第 1 季營收估值，也將使毛利率減少 2.6 個百分點，營益率減少 3.2 個百分點，每股純益減少新台幣 0.42 元。第 1 季毛利率由原先估值 43-45%，下調至 41-43%；營益率原先估 31-33%，下調至 29-31%。

至於第 1 季報廢的晶圓，台積電預計，將在第 2 季補足，估可貢獻第 2 季營收約 5.5 億美元，毛利率將增加 1.5 個百分點，營益率增加 2.1 個百分點，每股純益增加 0.34 元。若從今年全年來看，台積電預估，此事件將使全年毛利率減少 0.2 個百分點，營益率減少 0.2 個百分點，每股純益減少 0.08 元。

台積電並強調，發現此問題時，便立即通知所有受到影響的客戶，與其保持密切聯繫，並個別溝通替代方案與產品交期，也已採取行動加強線上晶圓檢測，並對進貨原料更嚴加控管，以因應日益複雜的先進製程技術。