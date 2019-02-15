台積電1月營收780.94億元 為近6個月低點

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (15) 日公布 1 月營收 780.94 億元，月減 13.1%，年減 2.1%，為近 6 個月低點。以 1 月營收表現來看，就如台積電先前強調，採用不合格化學原料使 14B 廠晶圓生產良率受影響一事，並不至於影響本季財測預估值，台積電第 1 季財測目標可望順利達成。

由於蘋果手機銷售不佳，導致 7 奈米產能利用率下滑，加上半導體產業庫存水位偏高，仍需時間消化，台積電預期，第 1 季營收約達 73-74 億美元，季減 21-22%，若新台幣營收以 1 美元兌換新台幣 30.6 元計算，單季營收約可達新台幣 2233.8-2264.4 億元，季減約 21.9-22.9%。

從台積電 1 月營收表現來看，加上 2 月適逢農曆春節假期，工作天數減少，3 月營收將會較 2 月回溫，法人預期，就如台積電先前強調，採用不合格化學原料使 14B 廠晶圓生產良率受影響一事，並不至於影響本季財測預估值，台積電第 1 季財測目標可望順利達成。

在台積電 1 月中旬的法說後，包括花旗環球、大和資本、野村、摩根大通、里昂等外資均下調目標價，摩根大通指出，台積電第 1 季營收減幅達 22%，季減幅遠高於市場預估，由於第 2 季是淡季，預期上半年表現都不佳，但從台積電官方說法來看，對下半年並不悲觀，預期台積電今年「整理期」比外界預期得久，但長線爆發力不減。

台積電官方部分，則是預估今年營收將較去年小幅成長，市場擔憂中長期年複合成長率 5-10% 目標恐有變數，總裁魏哲家在法說上強調，此目標沒有改變，預期至 2021 年前，年複合成長率可達 5-10%，而今年因營收表現略微失色，法人預期，明、後年台積電營收可望都有 2 位數成長幅度，重回強勁成長軌道。

以上下半年而言，魏哲家表示，今年上半年預期較去年同期下滑，下半年則將顯著成長，全年營收仍估可小幅成長，表現將略優於晶圓代工產業平均值，今年成長主力仍將來自 7 奈米製程，包含通訊晶片、高速運算等相關需求。