【亞洲投顧】震盪中找機會

◆盤勢分析

今天大盤量平震盪整理，多方持續控盤，不用擔心，不要跌破短線支撐 9909 點都是多方格局，多方目標上面缺口 10428 點，持續佈局新主力股；親帶會員波段多單大賺 + 35 萬元，簡單佈局簡單獲利；3596 智易從 11 月開始分享，波段漲幅高達 + 90% 以上；6290 良維大漲創新高，漲不停，獲利持續拉開，波段漲幅高達 + 80%；4953 緯軟大漲創新高，繼續拉開獲利；推薦散熱首選 3324 雙鴻，波段漲幅來到 120%，有買有獲利；年前推薦 6278 台表科，照樣創新高，根本不用天天換股或操作，大家到底有沒有獲利？現在資金輪動快速，注意低位階轉強又有籌碼的族群，不要追高，拉回再佈局，被動元件和整流二極體以及銅箔基板，拉回留意，龍哥還要佈局新主力股還要獲利，快點跟上。

之前 1/2 親帶會員實際對帳單的波段多單大賺 + 85 萬元；大盤正式止跌之後，1/9 波段多單又大賺 + 55 萬，全部實際對帳單分享，這就是系統化紀律操作，享受行情，享受獲利。先前大盤千點下跌和 600 點反彈，龍哥非常早之前就規劃，大盤跌破短線支撐 10940 點，偏空操作，親帶會員實際對帳單，波段空單累積大賺 + 268 萬；然後反彈行情，親帶會員大賺將近 + 100 萬；12/3 出現 + 50 萬的獲利；1/2 出現 + 85 萬的大獲利。

主力股的多空一定要分清楚，操作才會明確。多方格局股票有 3596 智易，2345 智邦，3324 雙鴻，2308 台達電，3234 光環，9938 百和，3105 穩懋，6278 台表科，2383 台光電，6274 台燿，6213 聯茂，6121 新普，6290 良維，4953 緯軟，6209 今國光，3019 亞光，2481 強茂，5425 台半。

今天外資多單增加 617 口，自營商多單減少 403 口，外資選擇權中性避險佈局，自營商選擇權中性偏空佈局，大盤整理，籌碼不明顯，還是維持原本趨勢，有機會持續攻擊。

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 9427 開始偏多操作，跌破 9908 點停利出場；空方操作者帶量跌破 9908 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估