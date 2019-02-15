【華冠投顧】台股遇壓連三天整理 「洗盤或出貨」?

低基期蘋概《6153 嘉聯益》逆勢創佳績

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

週二開始提醒「大盤接近 W 底頸線和下彎半年線的雙重反壓區，加上美中新一輪貿易協商帶來的不確定性干擾，短線恐將稍作休息」。

今日受到亞股普遍大跌及台股週五效應影響，大盤委賣張數攀升高檔水位，加權指數如期連續第三天進行整理，終場 - 24 點，OTC 指數 - 0.37%。

大盤由元月至今大約上漲 800 點 (OTC 指數漲幅更大)，累積的獲利了結賣壓自然不輕，此外，在 W 底頸線和下彎半年線之雙重反壓區也遇到解套賣壓需要處理，今天盤面賣壓已攀升到高檔水準，究竟這幾天的震盪是「洗盤或出貨」？下週又該怎麼動作呢？歡迎加入昇楷投資園地，到主頁看盤後分析文便知道。

＜操作策略＞

台股封關前，昇楷佈局重心清一色集中在低基期且籌碼默默凝聚之個股，本週開紅盤後，台股最明顯的特徵是「低基期股多數轉強、高基期股普遍回檔」（例如低基期的 5483 中美晶、6182 合晶、2327 國巨、2492 華新科、6173 信昌電... 強攻，高基期的 3234 光環、3324 雙鴻、2345 智邦、5388 中磊... 回跌），市場資金從高基期股換股到低基期股的趨向明顯，也讓這個策略獲得了豐碩戰果。

經過一週下來，不少低基期股的短線正乖離已經拉到很大，不少高基期股則是回測支撐已達量縮階段，因此在操作策略上可作些許微調，調節或減碼短線漲幅過大之持股，資金佈局「高基期但回檔整理至末段」或「低基期但尚未發動」之個股。

＜被動元件族群＞

基於上述策略，年前佈局的被動元件股《8163 達方》、《6173 信昌電》、《3026 禾伸堂》…，由於本周全數急噴，昇楷皆已先獲利賣出一半部位，讓學員都處於 "賺定了" 狀態，另一半持股續抱即可，因為後市仍看好，只需設好 "移動停利點"，剩下的就讓獲利自行發展。

本週被動元件族群由三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》《3026 禾伸堂》及線形結構較佳的二線股《6173 信昌電》帶頭主攻，今天在短線漲多之下開始進行回檔休息，但是觀察本週被帶起來的其他二線股，有不少在結構好轉之後，於今日的回檔過程非但跌幅不大而且成交量急速萎縮，這些都是後續可望接棒的伏兵，想要再次掌握上車時機的話，同樣歡迎加入昇楷 Line@為大家提供即時分析。

＜年後多方口袋名單＞

年前送給大家的【年後多方口袋名單】，操作重點在於「賣出漲多基期偏高，佈局近期大咖無懼長假賣壓仍持續吃貨的個股，因為這類型個股透露年後拉抬的企圖心，因此適合抱過年。」

名單開頭第一檔，也是學員抱過年的低基期蘋概股《6153 嘉聯益》，本週遇到 "裁員售廠利空" 正好可測試大咖的防守企圖及能耐，結果利空並沒打壞偏多整理結構，甚至昨天外資庫存水位還創今年新高，因此昇楷今日盤前於 Line@也趕緊提醒「籌碼及線型結構暗示有機會利空出盡」。

結果是，《6153 嘉聯益》今日逆勢鎖⊕創今年新高，「低基期轉強股」再創佳績，舉這個例子是要說明即使台股短線進入震盪整理期，「低基期但尚未發動」之個股仍所在多有，昨天於 Line@分析的部分《光學》族群也有類似《6153 嘉聯益》之籌碼現象。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。