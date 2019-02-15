【華冠投顧】幸運星-股市無常唯一不變的是瞬息萬變……果然開始洗好大！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：2327 國巨、2492 華新科、6153 嘉聯益、3481 群創、6182 合晶

前日美中貿易市場情緒樂觀，昨日突然又轉為悲觀，加上昨日美國公布去年 12 月零售數據下降 1.2%（2009 年以來單月最大跌幅），道瓊指數下跌 103 點，今日韓國、日本股市跌幅都超過 1%，陸股與港股也跌很大！！台股早盤上漲再上半年線。今天漲停的反而是跌很深、並且裁員利空罩頂的 6153 嘉聯益。昨日太陽能 6244 茂迪也一日行情…… 人氣股被動元件族群如 2327 國巨、3026 禾伸堂等公布營收優於預期卻利多不漲，還有華新集團 2492 華新科、6173 信昌電熄火…… 矽晶圓 6182 合晶、5483 中美晶、3016 嘉晶等也偏弱，面板股 3481 群創軟弱無力…… 台股還是無法擺脫亞洲股市大跌影響，10 點過後開始跳水由紅翻黑。雖然有看不見的手 hold 住－非金電權值股 2912 統一超、1402 遠東新、2890 永豐金，防禦電信股 2412 中華電、3045 台灣大、4904 遠傳等撐盤，連續三天盤中站上半年線，但是「三上三下」，收盤下跌 24 點，振幅近 80 點日 K 連三黑！！失守五日線，成交量縮至 1,125 億。

OTC 指數跌 0.36%，週 K 雖然達成連五紅，但日 K 收黑終止連五紅…… 自從新春開紅盤以來，已經上漲 5.03%，明顯優於大盤……

昨天老師已經預告，大盤需要洗個盤，才有機會再上攻…… 果然不只台股洗澎澎…… 美股亞股一起進澡堂洗刷刷先囉！！

股市無常，唯一不變的是瞬息萬變…… 漲多拉回整理是好事…… 昨天已在群組及節目中提到遇高盤要拉回，記得愛賺多少自己決定喔…… 全國會員也已滿滿獲利 + 滿手現金 + 滿心期待…… 股票不用天天買…… 休息一下，賺到錢開心度假先…… 下週洗完，幸運星團隊再上新菜囉……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。