指數化投資新選擇 台灣指數公司18日起發布兩檔盤中即時指數

金管會開放證券商發行 ETN(指數投資證券)，加速發展台灣指數化投資市場，台灣指數公司今 (15) 日宣布，18 日起將發布「特別股混合高股息 20 報酬指數」與「台灣上市 500 大報酬指數」的盤中即時指數，作為 ETF、ETN、指數基金、指數權證或結構型商品等指數金融商品連結標的，成為指數化投資的新選擇。

台灣指數公司表示，「特別股混合高股息 20 報酬指數」是組合特別股與股息穩定且高之普通股編製指數，指數篩選先選取市值規模達 50 億元以上、符合流動性標準的上市特別股；若選取的特別股檔數未達 20 檔，則依照已入選的特別股訂定普通股篩選基準，選取符合公司市值規模、流動性標準、現金股利等條件的上市普通股，以補足成分股檔數。

至於「台灣上市 500 大報酬指數」則以股票流動性篩選，剔除過去一年之日平均成交金額排序最小 5% 的股票，再挑選發行市值前 500 大的股票組合代表整體上市股票投資績效指標，可便利指數化投資為複製指數績效進行投資部位調整或避險操作。

根據台灣指數公司統計，截至 2019 年 1 月底止，已完成指數授權發行國內外 ETF(10 檔)、ETN(9 檔) 等，主要追蹤指數類型為 Smart Beta 與主題型的指數，預期 4 月底 ETN 掛牌上市後，指數化投資市場更加蓬勃發展。