歐股盤前─市場靜待美中貿易談判結果 指數期貨走跌

市場靜待美中貿易談判結果，今 (15) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 指數期貨跌逾 0.2%。

台北時間週五下午 3 點 02 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.28%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.16 %，德國 DAX 指數期貨下跌 0.30%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.22%。

截至發稿，上證綜指下跌 1.37%，深證成指下跌 0.54%；南韓 Kospi 指數下跌 1.34%，日經 225 指數下跌 1.13 %；台股收跌 24.23 點，至 10064.78 點。

本次美中貿易談判，能否在關鍵議題上取得共識，仍在未定之天；此外，經濟數據表現不佳、美國總統川普打算宣布緊急狀態等消息，讓投資人面臨更多不確定性，昨日美股漲跌互見。

週四道瓊工業指數收跌 103.88 點 (0.41%)，至 25439.39 點；標普 500 指數收跌 7.3 點 (0.27%)，至 2745.73 點；那斯達克指數收漲 6.58 點 (0.09%)，至 7426.96 點。

新一輪美中貿易談判，本週於北京登場，週一為副部長級會談，週四至週五 (14 至 15 日) 為部長級會談；雖然川普宣稱進展順利，但參與談判的美方官員透露，在關鍵議題上，雙方距離達成共識，仍很遙遠，談判狀況「猶如在拔牙」。

美國商務部日前公布 12 月零售銷售額，金額為 5058 億美元，月減 1.2%，創 2009 年 9 月以來，最大單月跌幅。

另一方面，白宮證實，川普將簽署國會兩黨達成的政府撥款協議，避免聯邦政府再度關門；然而，川普也將宣布，國家進入緊急狀態，藉此繞過國會，取得邊境築牆經費。

川普此舉引發民主黨強烈不滿，眾議院議長裴洛西與參議院領袖舒默發布聯合聲明，痛批川普濫權。

歐洲政壇消息方面，英國首相梅伊 (Theresa May) 的脫歐策略，14 日於國會進行象徵性表決，共計 303 票反對、258 票支持，使其再嚐挫敗。