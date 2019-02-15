VHQ-KY元月營收月減逾七成 股價開低走跌

影視特效製作公司 VHQ-KY(4803) 自結 1 月合併營收創歷年同期新高，達 1.06 億元，年增 10.19%，主要在於公司整體影像後製規模仍持續成長，但較上月下滑 72%。受到營收較上月明顯下滑衝擊，今天股價開低走跌，表現弱勢。VHQ 表示，近期中國大陸演員陰陽合同事件已為大陸電影產業帶來整頓契機，在演員成本降低及觀眾對影片細緻化的要求提高下，電影後製特效占整體電影製作預算比重可望提高，將有助於提升公司整體營收獲利。



隨著集團成長腳步，VHQ 在 2018 年已與 Facebook 進行多項後製特效合作，今年更經過層層考核及篩選，正式成為 Netflix 官方全球後製合作夥伴。



根據中國最大線上票房平台貓眼電影最新統計，2019 年中國春節檔期電影票房再創歷年新高，達 58 億元人民幣，較基期已高的 2018 年春節檔期票房 56.8 億元仍有所成長。今年春節票房前十名均為中國國產電影，加上科幻電影已成為中國電影市場的新主流，法人認為，VHQ 身為中國影像特效後製商，將可望持續受惠此一商機。



此外，大陸二、三線城市的觀影人數快速成長，已達一線城市觀影人數的 3 倍以上，二、三線城市的觀眾對於國產電影的接受度明顯高於外國電影，預估隨中國觀影人口普及化，大製作的國產電影將成為中國電影產業發展的主要成長動能。



VHQ 指出，今年亦將持續拓展後製團隊規模，目標後製特效團隊達 1000 人水準。