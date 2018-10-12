VHQ完成收購木星時代 Q4可望認列營收

影視特效製作公司 VHQ-KY(4803-TW) 今 (12) 日宣布完成木星時代併購程序，第 4 季將開始挹注營收表現；對於近期中國演員受到陰陽合同事件的後續影響，VHQ 表示，中國今年前 3 季預備開拍電影數量仍較去年同期增加，顯示影響層面並未擴散，預期未來隨著演員成本降低及觀眾對影片細緻化要求提高，電影後製預算比重還可望進一步提高。

VHQ 今年 4 月與中國北京木星時代簽訂投資協議，以人民幣 1.736 億元 (約新台幣 8.11 億元)，收購北京木星時代 7 成股權，並已於今日完成收購股權相關程序，將於第 4 季開始認列木星時代的營收與獲利。

VHQ 表示，未來木星時代將負責電視劇前期的劇本開發、創意規劃等業務，VHQ 則將承接木星時代相關後製業務，若以木星時代目前每年至少製作 1 部電視劇來看，今年對整體營收獲利有一定程度的貢獻，未來將進一步有效整合前期設計與後製特效業務，轉型為一站式全影像服務公司。

VHQ 原預計第 2 季就可望認列來自木星時代的收益，不過，由於此收購案需進行股權變更程序，並經過北京市工商行政管理局及北京市商務委員會審批完成，以及進行後續的收購程序等，耗費時間略長，但木星時代營收是以電視台確定購買其所製作電視劇的時間點開始認列，且認列時間多集中在第 4 季，不影響 VHQ 今年認列其收益的金額。

針對近期中國演員受到陰陽合同事件的後續影響，VHQ 表示，正密切觀察中，從中國廣電局統計今年前 3 季預備開拍電影數量仍較去年同期增加，顯示影響層面並未擴散，預期未來隨著演員成本降低，及觀眾對影片細緻化的要求提高，電影後製占整體電影製作預算比重還可望進一步提高。

展望第 4 季，VHQ 持審慎樂觀態度，主要在於收購木星時代從第 4 季起貢獻營收，且公司目前在手訂單能見度至 2019 年，今年底北京後製團隊人數可望進一步增加，並持續尋求其他購併或策略聯盟合作機會，可望為整體營運再添成長動能。