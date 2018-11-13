VHQ-KY Q3獲利創高 每股賺4.28元 前3季賺近1個股本

影視特效製作公司 VHQ-KY(4803-TW) 今 (13) 日公告第 3 季財報，第 3 季稅後純益 1.58 億元，季增 23.44%，年增 77.64%，每股稅後純益 4.28 元，創新高；前 3 季稅後純益 3.76 億元，年增 39.95%，已超越去年全年獲利 3.24 億元，並賺近 1 個股本，每股稅後純益則為 10.16 元。

VHQ 第 3 季合併營收 4.16 億元，季增 2.72%，年增 19.4％，毛利率 59.35%，季減 3.05 個百分點，年增 3.48 個百分點，營益率 44.49%，季增 0.49 個百分點，年增 7.2 個百分點；稅後純益 1.58 億元，季增 23.44%，年增 77.64%，每股稅後純益 4.28 元。

VHQ 前 3 季合併營收 11.79 億元，年增 22.56%，毛利率 59.17%，年增 5.33 個百分點，營益率 41.19%，年增 4.91 個百分點；稅後純益 3.76 億元，年增 39.95%，每股稅後純益 10.16 元。

VHQ 表示，前 3 季製作的電影達 15 部、網劇共 6 部，受惠高毛利的電影特效與網劇後製業務大幅成長，帶動前 3 季獲利攀揚，成功超越去年全年，且今年前 3 季電影特效業務與網劇後製業務，較去年同期增加 27％，占營收比重已達 7 成。

展望第 4 季，VHQ 表示，10 月 12 日已完成收購木星時代 7 成股權，本季開始挹注營收與獲利，可望認列 1 部電視劇製作業務，明年木星時代與 VHQ 上下游業務整合效益，將進一步顯現，初期目標 2 年製作 3 部電視劇，預估未來電視劇挹注營收潛力可期。

VHQ 指出，透過收購木星時代，將有效擴大上下游業務份額，並拉長整體訂單能見度，目前訂單能見度已看至明年底，其中多為科幻及古裝類大型作品。此外，也將持續拓展後製團隊規模，明年底前，北京後製團隊可望增加至 700 人，並將持續尋求其他併購或策略聯盟等合作機會。