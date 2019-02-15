〈全球攻AI〉加速自駕車開發 豐田在中國成立研發據點

日刊工業新聞週五 (15 日) 報導，日本豐田汽車 (7203-JP) 計畫在中國北京與上海，設立 AI 人工智慧以及自動駕駛的研發據點。預計在 2019 年內開始運作，屆時中國的新研發據點，將會與豐田設在美國及日本的 AI 研發單位，同樣占有重要地位。中國積極培育 AI 人才，並在北京、上海、重慶、無錫等多處設有自動駕駛汽車測試場地。豐田將活用這些條件，加速 AI 及自動駕駛技術的開發，提高在先端技術上的開發競爭力。

豐田已新成立了一個籌備處，來進行中國新據點的細部規劃，目標在 2019 年內展開正式運作。

由於北京有清華大學等一流學府，可以確保豐富的 AI 技術人才。而上海的都市基礎建設完善，當地並設有自動駕駛特區。豐田在這兩個都市設立研發據點，除了可望提升研發速度，並有利於未來在驗證實驗上的進行。

然而在另一方面，因為中國政府嚴禁將重要產業的相關資料帶至國外，未來在中國國內銷售的自駕車所使用的技術，中國將可能要求汽車製造商需在中國境內進行相關技術的開發作業。而豐田在中國設置研發據點，也可避免這類可能發生的問題。

2016 年，豐田於美國成立了 AI 研發據點「Toyota Research Institute，TRI」。2018 年，為了進行自駕技術的開發，豐田與 DENSO(6902-JP) 及 AISIN 精機 (7259-JP) 共同出資，在日本成立了「Toyota Research Institute Advanced Development，TRI-AD」。這回在中國成立的據點，將成為豐田第 3 個相關研發單位。

豐田計畫在 2020 年，要讓自駕技術可以使用在高速公路；目標在 2020 年代前半，讓自駕功能在一般道路環境實用化。豐田放眼 2022 北京冬奧，將加速相關技術的研發。

豐田 (7203-JP) 今 (15) 日在東京股市表現，日本時間 11:30 時下跌 0.3% 股價 6598 日圓。