盤前財經大事搶先讀2019年2月15日

今日操盤前瞻

日本 12 月工業生產

中國 1 月通膨率

歐盟 12 月貿易帳

法說會：TPK-KY、力旺、致新

〈MWC 展搶先看〉MWC 倒數計時 一文抓住各家手機預期亮點

世界行動通訊大會 (MWC) 即將於今年 2 月 25 日在西班牙巴塞羅那舉行。據報導，今年焦點將集中於 5G 和折疊式手機，包含三星、索尼、華為等各家手機大廠預期都將推出新機和相關的新技術。閱讀全文...

美國零售銷售出現驚人降幅 華爾街經濟學家紛紛表示懷疑

美國零售商真的經歷了自 2007 至 2009 年大衰退以來，最糟糕的 12 月表現？華爾街經濟學家表示懷疑，而且強烈懷疑。美國商務部週四公布，12 月零售銷售下降 1.2%，創九年來最大降幅。幾乎每一種零售商均表現慘淡，包括業務蒸蒸日上的網路零售商。閱讀全文...

川普將簽署支出法案 並宣布國家進入緊急狀態

白宮新聞秘書桑德斯 (Sarah Sanders) 週四 (14 日) 發表的聲明中提到，美國總統川普將簽署眾議院和參議院談判代表擬定的支出法案，並宣布國家進入緊急狀態。川普將透過採取其他手段來修建美墨邊境牆，確保邊境停止「國家安全與人道主義」危機。閱讀全文...

〈台郡法說〉看好 5G 應用高速成長 從材料到製程加碼投資

蘋概股台郡科技 (6269-TW) 昨 (14) 日召開法說會，董事長鄭明智指出，台郡的成長，主要來自多元化創新技術，而 5G 智慧多功能天線及新複合材料開發，將是台郡未來營運成長及投資的重心；同時，台郡也為 5G 通訊多面向的應用，擬赴美國成立設計中心。閱讀全文...

小資族有機會買大立光了！盤中零股交易最快明年下半年上路

股王大立光無意進行股票分割，金管會昨 (14) 日表示，已請證交所研議開放盤中零股交易，若券商業者有共識，最快明 (2020) 年下半年上路，一旦上路，為了和目前一般每張千股的台股交易有所區分，將考慮另外再開一個「零股交易」市場。閱讀全文...