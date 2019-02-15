王品高層異動 楊秀慧退休 李森斌將接任台灣事業執行長

王品集團 (2727-TW) 今 (15) 日召開董事會，通過台灣事業群執行長楊秀慧於 3 月底申請退休案，遺缺由大陸事業群執行長李森斌自 4 月 1 日起接任。

王品董事長陳正輝表示，感謝楊秀慧在 2015 年 7 月臨危受命，帶領王品台灣走過低潮，自 2016-2018 年台灣餐飲業競爭激烈的態勢下，令王品台灣保有良好的發展動能，持續穩定獲利。

楊秀慧歷任集團財務長、稽核長和人資長，並協助王品大陸開疆闢土，也曾經站上第一線，實現王品內部創業，成功創設夏慕尼鉄板燒，近年則為王品台灣跨足「泛中餐」營運體系奠定良好基礎，在王品的資歷共 22 年。

而李森斌 1993 年 10 月加入王品，是集團編號 003 的資深同仁，擔任過西堤、聚、王品牛排和藝奇多個事業處總經理，並在 2008 年 7 月遠赴上海，協助深耕大陸市場，王品大陸自創品牌「鵝夫人」更連續 3 年拿下米其林一星的殊榮。

陳正輝說，與李森斌相識 30 年，去年 3 人首次共同完成「鐵騎青海湖」，證明他們保持當年創業時的活力，也讓王品的「三鐵文化」成為兩岸共同標誌。

李森斌表示，去年調養身體申請留停 10 個月，這次重回王品台灣，與老朋友一起打拚覺得很開心，非常認同陳正輝「穩健經營」、「持續增長」的經營理念，希望將在大陸 10 年工作經驗與台灣團隊分享，吸引更多人才加入，持續壯大王品集團。