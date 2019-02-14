小資族有機會買大立光了！盤中零股交易最快明年下半年上路

股王大立光無意進行股票分割，金管會今 (14) 日表示，已請證交所研議開放盤中零股交易，若券商業者有共識，最快明 (2020) 年下半年上路，一旦上路，為了和目前一般每張千股的台股交易有所區分，將考慮另外再開一個「零股交易」市場。

立法院去年 10 月底視察證交所時曾建議對高價股進行股票分割，以股王大立光為例，當時大立光股價漲到 6000 多元，證交所也向大立光提出股票分割建議，但最後大立光並未同意，因此證交所也只能尊重其決定。

而目前零股交易僅限盤後 13 點 45 分到 14 點 30 分有一盤撮合，交易相對較不易，因此一直有建議聲浪希望可以開放「盤中零股交易」，讓投資人可以盤中透過零股交易買到高價股。

證期局副局長蔡麗玲透露，2016 年間外界曾建議，希望增加投資人參與門檻，曾經思考開放盤中零股交易，但當時有券商擔心跟平常的交易混淆，使得錯單、違約及交割風險增加，且還要修改系統，營業員要處理零股委託單，也會增加營業成本，在券商多為反對之下，因此擱置。

如今「盤中零股交易」的推動再次啟動，蔡麗玲表示，已請證交所與券商公會溝通，過去券商擔心的問題，或許已有個別券商可以克服，證交所初步研擬的方向是採券商自願申請開辦。

蔡麗玲表示，若與公會取得共識，但是因為逐筆交易將優先推動，需等逐筆交易系統完成後，才能修改盤中零股交易系統，因此，預計最快明年下半年才有可能上路，屆時，盤中零股交易與現行千股為主的交易會切割，可能會有不同下單系統，將考慮再開一個「零股交易」的市場。

而在此之前，目前小資族投資人若要買高價股，只能透過「定期定額買股」，定期定額買台股在 2017 年 1 月 16 日上線，目前共有 12 家券商開辦此業務，到 2018 年底共有 8 萬 5903 位投資人參與，40 歲以下占 46%，比一般台股投資人中 40 歲以下只占 30% 的比率，透過定期定額買台股確實有達到年輕化的趨勢，而累計交易金額共 45 億 8370 萬元。