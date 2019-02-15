美國零售銷售出現驚人降幅 華爾街經濟學家紛紛表示懷疑

美國零售商真的經歷了自 2007 至 2009 年大衰退以來，最糟糕的 12 月表現？華爾街經濟學家表示懷疑，而且強烈懷疑。

美國商務部週四公布，12 月零售銷售下降 1.2%，創九年來最大降幅。幾乎每一種零售商均表現慘淡，包括業務蒸蒸日上的網路零售商。

至少這是政府初步估計的結果。但許多經濟學家並不採信。

Regions Financial 公司首席經濟學家牟廸 (Richard Moody) 斬釘截鐵地說：「不可否認，零售銷售確實轉弱，但不應如此疲弱。」牟廸總是告訴投資人，無需太在意初步的零售銷售數據，因為這項數據爾後往往會大幅修正。

其實，大多經濟學家都說，投資人對 12 月零售銷售報告，應審慎以對。

Jefferies LLC 公司分析師馬卡西 (Ward McCarthy) 說：「這項數據嚴重背離，與消費者支出，假日消費者銷售報告與假期消費者信用數據等大趨勢，大相逕庭，因而引發了對該數據可信度的懷疑。」

例如，一項重大的質疑在於，報告指出網路零售商銷售下降 3.9%。但上次網路銷售出現如此大的降幅，係在 2008 年，亦即上次經濟衰退的高峰時期。

此外，根據各方報告顯示，亞馬遜與其他網路零售商銷售非常強勁，其假日季節銷售甚至是多年來最好的年度之一。