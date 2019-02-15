政府關門風險歸零 川普將簽署支出法案並宣布國家進入緊急狀態

白宮新聞秘書桑德斯 (Sarah Sanders) 週四 (14 日) 發表的聲明中提到，美國總統川普將簽署眾議院和參議院談判代表擬定的支出法案，並宣布國家進入緊急狀態。川普將透過採取其他手段來修建美墨邊境牆，確保邊境停止「國家安全與人道主義」危機。

川普決議簽署的這項折衷的支出法案仍需參眾議院於本週五 (15 日) 之前通過，若沒有新的支出法案，美國 9 個政府部門將在美東部時間週六 (16 日) 上午用完資金，導致政府再次關門。

川普簽署的該項折衷的法案，包含 13.83 億美元的美墨邊境牆費用，這遠低於川普最初要求的 57 億美元，而川普早前正是因為不滿預算過低導致部分政府關門，創歷史紀錄地長達 35 天。

如今看來，美國總統川普終於擺脫了預算談判，儘管這在憲法上令人擔憂。民調顯示，預算談判正在影響川普的支持率。

眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 於聲明中表示：「川普宣布國家緊急狀態將是一場無法無天的行為，嚴重濫用總統職權，並且不顧一切地試圖分散其違背重要承諾，讓墨西哥為築牆支付費用的事實。」

川普宣布國家進入緊急狀態，將允許其挪用國會撥款用於救災等項目的資金，並用於修建美墨邊境牆。

一名國會助理表示：「川普將能轉移軍事建設資金 (總計約莫 210 億美元)，這些資金尚未用於美墨邊境項目，川普可以在沒有國會投票的情況下自由支出。」

儘管國會議員們將能避免政府再次關門，但川普宣布國家進入緊急狀態無疑將引發另一場法律鬥爭。