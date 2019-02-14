〈MWC展搶先看〉MWC倒數計時 一文抓住各家手機預期亮點

世界行動通訊大會 (MWC) 即將於今年 2 月 25 日在西班牙巴塞羅那舉行。據報導，今年焦點將集中於 5G 和折疊式手機，包含三星、索尼、華為等各家手機大廠預期都將推出新機和相關的新技術。

三星

據報導，三星預期將發表 Galaxy S10 系列手機，其中分別為 S10 標準版、S10 Lite、S10 Plus 和 5G 版本 S10。消息指出，三星 S10 5G 版本可能命名為三星 Galaxy S10 X，螢幕預期為 6.7 吋，記憶體超過 10GB，存儲容量近 1TB，電池容量也將會增至 5000mAh。此外，目前代號為 Galaxy F 的折疊式手機也有望在 MWC 中展出。

LG

在今年的 MWC 中，韓國手機大廠 LG 可望展現新一代的 LG G8 ThinQ 和 LG V50 ThinQ。據消息指出，G8 外觀將與前一代相似，具有 6.1 吋螢幕。此外將搭載 3D 鏡頭，提供手勢控制功能。處理器則將使用高通 S855。

另一方面，V50 也有望在大會中發布。LG 與 Sprint 合作推出此款 5G 功能智慧手機，將搭載 Snapdragon 855，使用 Vapor Chamber 冷卻系統並具有 4,000 mAh 的電池容量。

華為

中國科技大廠華為可能將在 MWC 當中展示新的可折疊 5G 手機。先前有消息指出，華為將在今年春季推出 P30 和 P30 Pro 兩款旗艦機，分別配備 3 鏡頭與 4 鏡頭相機，且具有 5G 功能，不過可能要等到三月時才會亮相。針對 MWC 大會，華為曾暗示將在中推出一款可折疊式的智慧手機原型，且將搭載自家開發的巴龍 5000 的 5G 晶片，此手機代號名稱為 Mate F。

Nokia

在 2019 年的 MWC 大會中，Nokia 可望推出 5.99 吋螢幕的 Nokia 9 PureView。據報導，該款手機特色在於搭載了 5 鏡頭，能夠同時捕獲 10 張不同光線攝入的圖片，並通過軟體合併，以創建色彩豐富的動態的快照。該款手機還將配備屏下指紋識別，具有 6GB 記憶體和 128GB 容量。

Oppo

中國智慧手機大廠 Oppo 將在 MWC 大會中發表 10 倍變焦手機。先前該公司便發表了 10 倍變焦智慧手機相機技術，利用「超廣角、超清晰、長焦」的 3 鏡頭解決方案、超廣角的取景以及超高畫素鏡頭來確保照片的高畫質。新推出的手機預計將搭載此項功能。

Sony

據消息來源指出，Sony 可望在今年的 MWC 上發布新款的旗艦機 XZ4，將搭載高通 S855 晶片和三鏡頭，螢幕尺寸預估為 6.5 吋。外傳該款手機的螢幕比例將是 21：9，除了照相和綠影之外，用來觀看超寬屏電影也值得令人期待。