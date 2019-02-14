研判美國經濟是否將衰退 請從這些指標入手

隨著從貿易戰到全球成長放緩等一系列不利因素干擾美國經濟，有關美國可能陷入衰退的言論正在升溫，促使投資者從大量的數據中搜尋線索。

雖然彭博調查的幾乎所有經濟學家都預計今年經濟將保持正成長，這將使目前的擴張成為歷史上最長成長周期，超過 10 年，但是衰退的風險也被認為處於六年來高位。事實上，超過四分之三的企業首席財務官預計 2020 年底之前將有一次衰退。

另外，現在一些知名人士也難免討論經濟萎縮的可能性，例如諾貝爾獎獲得者克魯曼和席勒。

沒有哪一個單一指標可以預測或確定經濟衰退，儘管有些可能表現出色，但是這裡我們要指出幾個主要數據以及它們現在的近況。

殖利率曲線

這可能是最受關注的關於經濟衰退的市場信號。紐約聯準會分行有一個衰退概率追蹤指標，它採用 3 個月國庫券和 10 年期公債殖利率利差的月度平均值來預測。最新讀數顯示，在截至明年 1 月的 12 個月內經濟衰退的可能性為 23.6%，是截至 2008 年 7 月的一年以來的最高水平。讀數低於 50% 也不一定安全：該指數自 20 世紀 80 年代初以來從未高出這一水平，然而其間已有三次衰退。

消費者和企業信心

億萬富豪投資人 Jeffrey Gundlach 上個月表示，消費者對當前形勢的信心和預期之間的差距擴大，是「目前最具蕭條性的信號」。同時，一個衡量小企業信心的指標，已經失去了自川普總統當選以來取得的升幅。很顯然的是，在經濟衰退期間，信心指數會下降；但是此類調查能夠在多大程度上預測經濟衰退，還值得商榷。

製造業調查

供應管理學會 (ISM) 和五家聯準會分行對製造商和其他公司進行的月度調查也是如此。儘管這些數據往往各月較為波動，但是五家聯準會分行的製造業指數在 12 月悉數下滑，這是自 2016 年 5 月以來的首次；而 ISM 的全國性指標創下兩年來的最低點 (1 月份有所反彈)。如果這些指標出現進一步的持續疲弱，將表明行業在走下坡路，但是也並不一定意味著整個經濟陷入困境。

全球成長

隨著全球經濟成長減速促使聯儲會暫停加息，高盛集團的研究人員提出了一個方便的方法來計算世界經濟放緩對美國經濟的影響程度。他們表示，美國以外的成長每下降 1 個百分點，美國的擴張就會減少約 0.5 個百分點。這些經濟學家目前認為未來一年美國經濟衰退的可能性為 14%；周三的這份報告表示，如果全球經濟成長率下降 3 個百分點，美國衰退概率則上升至 46%。

硬性數據

說到底，經濟衰退的任何證據都將出現在美國經濟的主要指標之中，包括就業、收入和工時，企業銷售，當然還有國內生產毛額 (GDP)。這些是美國國家經濟研究局關注的一些數據，它是美國經濟衰退開始和結束時間的裁決者。截至目前，這些數字並沒有接近閃爍紅色信號的水平；但是一旦發生，再預測衰退可能已為時晚矣。