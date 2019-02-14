高盛：如果全球增速放緩4個百分點 美經濟衰退機率將破6成

俗話說，美國打噴嚏，全世界都會感冒。不過現在高盛 (Goldman Sachs Group Inc.) 經濟學家認為，這件事反過來可能也成立。

雖然在過去的一個世紀中，海外的經濟衰退並未導致美國的衰退，不過高盛經濟學家 David Mericle 及其同事深入研究認為，海外經濟對美國的威脅愈來愈大，但是需要很大的回落幅度，才可能拖垮美國—大約是除美國以外，全球經濟成長放緩約 4 個百分點。

高盛的經濟學家在週三 (13 日) 的報告中指出，這是相對較高的門檻，主要是因為美國出口占經濟的比重加大，而自身經濟擴張的潛力下降，所以更容易陷入衰退。

與中國談崩可能造成經濟衰退

Charles Schwab 的首席投資策略師兼副總裁 Liz Ann Sonders 則認為，由於貿易是美國經濟近期最重要的推動者，如果美國未能與中國達成貿易協議，今年美國經濟可能會走向衰退。

美國代表團本週正在北京談判，試圖結束近幾個月的美中貿易戰。川普威脅，如果未能談成協議，將對 2000 億美元中國進口商品的關稅，由 10% 提高到 25%；不過，若談成協議，關稅可能全部取消，而川普還表示他可以在 3 月 1 日截止日期前保持靈活性。

Schwab 指出，如果對峙升級，關稅可能會使美國經濟增長至少減緩 1 個百分點。這數字看起來雖然不多，但考慮到全球經濟成長放緩，還有其他因素的衝擊，所有這些都意味著美國今年可能會陷入衰退。

全球因素不可忽略

高盛的經濟學家推論，如果全球經濟成長放緩超過預期 1 個百分點，那麼明年美國經濟衰退的基本可能性，將由 14% 升至 20%；當到達 3 個百分點，經濟衰退的風險將激增至 46%；到 4 個百分點時，機率會來到 64%。

高盛認為，在目前情況下，全球經濟增長的進一步放緩可能加深美國的經濟衰退機率，不過幅度要夠大才會發生。