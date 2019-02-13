擔憂全球陷入經濟衰退？三大跡象均未出現

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 (Paul Krugman) 週一說，今年或明年初，全球經濟有五成機率陷入衰退。

但美銀美林首席經濟學家哈里斯 (Ethan Harris) 不表苟同。他說經濟衰退有三大原因，而目前俱不存在。

第一，各國央行為對抗通貨膨脹，升息過度，便會出現經濟衰退。例如，1970 年代末期與 1980 年代初期，美國便因而陷入雙重衰退。

但目前並無此一跡象。聯準會 (Fed) 近來已不再進行貨幣緊縮，亦不再升息。此外，Fed 還說在縮減資產負債表方面，將展現出彈性，若有必要，還可能恢復買進債券。

所以，Fed 不會打斷美國的經濟擴張。美國的通貨膨脹不僅仍低於 2%，且 Fed 的 2% 目標為對稱性，亦即略高於或略低於 2% 均可接受。

第二，中美兩國似乎均有意緩和貿易戰。由於川普與墨西哥，加拿大，歐洲及韓國均曾達成保留面子的協議，對實質影響不大。預期他對中國大陸亦將如此。

「川普的鷹派顧問獅子大開口，」哈里斯說。「基本上，只是想獲得更多妥協。」

第三，目前的經濟並未出現任何泡沫。數十年來，經濟衰退的最確定跡象，便是投資榮景過度，繼而泡沫破滅。上次是二次房貸，2000 年是網路泡沫，1990 年則是商業不動產。

一旦泡沫破滅，投資人與企業頓時陷入困境，投資大減，經濟因而陷入衰退。

以美國股市而言，S&P 500 的本益比僅 16 倍。就債券而言，儘管美國公司債金額偏高，但低利率意味負擔並非沉重。對消費者而言，雖然學生貸款讓債務總額高得嚇人，但用於償債的收入，佔總收入的百分比却接近近來低點。