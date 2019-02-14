牧德去年賺三個股本 董座估今年業績仍有望優於去年

AOI 檢測設備商牧德 (3563) 去年繳出每股淨利 30.43 元的好成績，並計畫配息 27 元，展望 2019 年，董座汪光夏提到，雖然大環境變數多，但今年營收仍有望優於去年。牧德 2018 年財報，合併營收為 31.11 億元，年增 1.19 倍，並創歷史新高，毛利 21.66 億元，年增 1.38 倍，毛利率 69.63%，全年稅後獲利 12.96 億元，年增 1.8 倍，每股淨利 30.43 元，營收與獲利指標均締新猷。



展望今年，汪光夏透露，今年全球景氣雖深受中美貿易大戰影響，市場不確定因素增多，但牧德會以搶進中國市場，並強化 COF、Smart camera 及 FPCB Assembly AVI 等新產業布局為要務，今年營運依舊樂觀，上半年訂單可見度明朗，全年營收仍有望優於去年，至於 1 月業績下滑則是因為客戶訂單挪移，並非砍單。



另外，牧德也揭露伯特利獨角獸孵育中心計畫，牧德是以研發為主的公司，以 AI、物聯網、大數據、區塊鏈四個領域為主，成立孵育中心，鼓勵新創團隊加入。根據經濟部中小企業處統計，自 1997 年推動育成政策且實施截至 2017 年底為止，育成新創企業的 IPO 率只有 1.6%，而伯特利獨角獸孵育中心將提供一條龍的孵化服務，包括從進駐竹科到之後的 IPO，牧德是孵育者，也是投資者，此為牧德 2020 年以後佈局，其產品不再單是 AOI 設備，孵育出的獨角獸也將成為牧德成長的新動能。