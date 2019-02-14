夾娃娃機台主等4大業者注意了 國稅局4月起將加強查稅

夾娃娃機台主要注意了，國稅局 4 月起對將針對部分營業人進行選案查稅，包括夾娃娃機、醫療美容、產護理機構與夜市攤商店家等都是查核對象，台北國稅局今 (14) 日呼籲，營業人如有漏繳稅款，應儘速向投國稅局自動補繳申報，避免漏稅遭處以罰鍰。

台北國稅局局長許慈美表示，為維護租稅公平，財政部今年特別將部分行業列為重點查稅對象，包括風糜許久的夾夾娃機、醫美、產護理、夜市攤商店家等，都是今年選案查核的重點對象。

許慈美說明，通常營業人違反營業稅法主要有三大態樣包括：一、未依規定登記稅籍而漏開發票，二、營業人無零稅率規定卻誤將應銷售稅額列為零稅率銷售額，三、機關團體向在台無固定營業機構的購買勞務，未依法繳納營業稅等。

以娃娃機為例，國稅局官員說，機台主需向當地縣市登記稅籍，單一稅籍只要勞務交易超過 4 萬元、貨物稅超過 8 萬元，就需依規定報稅。

而經營型態不同也有不同的報稅規定，常見的經營型態包括機台主自行經營夾娃娃機、購買夾娃娃機租給他人，以及將店面租給他人經營夾娃娃機。

官員解釋，自己經營夾娃娃機如果營業額超過 8 萬元就要申報營業稅，出租機台月收入超過 4 萬也要依規定申報營業稅，但若是當房東出租店面給台主，屬於租賃關係，不在此次查核範圍內。而根據國稅局觀察，目前娃娃機逃漏稅樣態主要是以租借機台給他人，但未依規定報稅的情形。

台北國稅局強調，今年的選案查核將在 3 月起展開為期一個月的輔導期，並從 4 月起到 12 月進行查核，呼籲營業人應儘速向所轄國稅局自動補報補繳所漏稅款，以免遭罰。