萬事達卡愛情指數 情人節慶祝首選不再是大餐 台灣情侶送禮最愛鮮花首飾

甫過完農曆新年，今 (14) 日就是情人節，為了向心儀的另一半表達愛意，情侶們無不使出渾身解數浪漫慶祝。根據 2018 年萬事達卡「愛情指數」統計資料顯示，在情人節的慶祝方式及行程安排上，與情人共赴餐廳吃大餐跟到旅館慶祝情人節相較，2018 年台灣民眾在情人節購買鮮花與首飾的刷卡金額與前次報告相較，分別成長了 10% 與 15%。

從萬事達卡「愛情指數」也發現，近 3 成亞太地區民眾在情人節當天才選購情人節禮物；在情人節禮物品項上，亞太地區的情侶則最愛和情人在旅館來歡度浪漫夜晚，旅館消費金額位居 2018 年亞太區情人節送禮品項榜首，其次為餐廳吃大餐與旅行的交通支出。但是相較於亞太地區，台灣情侶更願意花錢購買鮮花以及首飾來取悅情人。

支付科技發達 驅動刷卡購物大幅成長

從萬事達卡「愛情指數」統計數據中發現，2016 年至 2018 年情人節期間，全球感應式支付的交易金額的成長率，大幅增加 229%，而交易占比也成長 193%。台灣地區的增長率更是驚人，3 年間使用感應式支付交易金額與交易占比分別巨幅成長 1188% 以及 619%。

另外，隨著網路購物的快速到貨優勢，在情人節當天為情人創造驚喜，變得易如反掌，民眾不僅可以透過便捷的網路購物，即時與愛人浪漫慶祝情人節的到來，共享美妙體驗。和前次報告相較，2018 年全球情人節線上購物交易量也大幅成長 76%。



近 3 成亞太區民眾在情人節當天才選購情人節禮物

台灣地區 2018 年情人節總消費金額不增反減，和前次報告相較，整體情人節消費金額減少 11%。受惠於網路購物快速到貨的優勢，近 3 成的亞太區民眾於情人節當天才秒刷愛的禮物。2018 年亞太區情人節線上網購禮物交易訂單量，和前次報告相較則是成長 32%。