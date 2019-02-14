情人節鮮花價格暴漲 貴得不是沒有道裡

在美國最大的連鎖花店 Kroger，一束十幾朵的玫瑰花價格通常是 10 美元左右，但是，一到情人節當天，價格就整整翻了一倍。

為什麼情人節當天的鮮花如此昂貴？

除了大量運送鮮花的國際物流費，提高了運輸成本外，德州 A&M 大學園藝學教授 Charles Hall 表示，還是要回歸到經濟學的供需法則，想趕在情人節這天送花，真的得付出昂貴花費。

對店家來說，情人節是業界最忙碌的一天，為了確保情人節當天有鮮花可賣，事前得籌備數月之久。

根據貿易組織美國花店協會的估計，情人節當天將有 2.5 億朵玫瑰在市面銷售，而美國是哥倫比亞和厄瓜多爾去年情人節最大的出口國

在美國擁有上千家連鎖店的 Kroger 花店，更早在去年春天起，就開始準備從這兩個國家進口情人節鮮花。

三個月前，Kroger 訂購了情人節玫瑰，南美洲的農民在溫室里採切玫瑰花後，裝在冷卻器中，然後再運送到邁阿密機場。而邁阿密機場是全美國最繁忙的機場，全美有 90% 的進口花卉，均在此降落，再運送至各地。

Kroge 花卉商品總監 Jennifer Lien 表示，該公司必須保持冷鏈 (cold chain) 運作良好，我們必須確保鮮花的質量，從哥倫比亞到邁阿密再到全國各地，都能保鮮。

費城的花店業者表示，運送鮮花的冷藏車溫度設定在華氏 34-35 度 (華氏 32 度為攝氏零度)，以防止花朵及新鮮莖幹因潮熱而發霉。鮮花嬌嫩，保鮮期短，運途中的任何差錯，都可能讓鮮花凋萎變質，雖然冷卻技術和防腐劑的改進，有助於鮮花長期保鮮，但運送仍然是件高風險的差事。

在鮮花運送鏈的每個環節，都有可能使得成本增加，儘管 Kroge 花店能夠利用規模來降低成本，但像小型花店就更明顯感受運輸和勞動力成本提高的影響。

近幾年，高成本和薄利潤已讓數千家當地花店破產，根據美國勞工統計局的數據，自 2001 年以來，私人花店的數量下降了 45%。

Hall 教授表示，花卉產業的利潤受到侵蝕，已大不如從前，因此，情人節的到來，正是花店彌補過去幾個月業績的好時候。