BDI新年態勢不佳 創35年來最糟開場表現

波羅地海乾貨指數 (BDI) 新年開季態勢不佳，不僅在近期一個月內重挫 50%，連續 18 天下跌，更創下近 2 年半來最低水平，12 日最低報價來到 595 點，Zerohedge 稱此為 BDI 指數 35 年來最糟糕的開場表現。

其中，海岬型 (BCI) 指數在 BDI 中佔比最重，達到 40%。據《華爾街日報》指出，由於其近一個月來跌幅高達 62%，費用持續走低，成為 BDI 重挫的主因之一。

BDI 指數 圖片來源：Zerohedge

除此之外，巴西淡水河谷 1 月 25 日發生水壩塌陷，使巴西減少出口至中國的鐵礦石數量，從而影響海運市場表現，帶動 BDI 下滑。

一般來說，中國農曆春節期間為散裝淡季，乾貨市場需求清淡導致 BDI 表現低迷。然而商品諮詢公司 Commodore Research 董事總經理 Jeffrey Landsberg 表示，去除淡季因素，該指數近期的降幅仍屬罕見，乾貨市場正發出危機信號。

雖然中國承諾恢復對美國進口黃豆，但據《華爾街日報》報導，中國黃豆 1 月份進口量還不到去年月均進口量的一半，效果對運價提振有限，市場對於未來運價走勢依舊持保守看法。

彭博行業研究分析師 Ruhul Kapoor 表示，中國經濟增長放緩傷害大宗商品需求，拖累運價大幅走低。

儘管如此，BDI 昨 (13) 日仍因巴拿馬及小型船舶需求增加，抵銷海岬型船舶運價的下跌，上漲 8 點，漲幅逾 1.3%，終盤收報 606 點。