空手族首次投保 醫療險擺第一

文●黃晴冬

現在沒有保險的空手族，大半是因經濟狀況不許可。不過，有六成空手族一旦突破經濟難關就會買保險，更把醫療險當成首選，還是很有保障意識。

《現代保險》雜誌執行第二十六回「消費者壽險購買行為暨最佳壽險公司排名調查」，共訪問一千五百名未從事保險、家人也沒有在保險公司上班的民眾，結果顯示，有超過一成的受訪者完全沒買保險，即使台灣買保險風氣盛行仍「油鹽不進」，自有一番考量。

一張保單都沒有

主因是「沒預算」！

沒買保險的最主要理由不外乎「沒預算」（勾選率五十二．九％）、「保費太貴」（二十七％）等經濟原因，都與民眾消費觀有關，「沒預算」超過五成的勾選率更比去年調查大幅增加十一．七個百分點，遠遠超過其他選項，顯示空手族大多認為有錢只能先顧眼前、看不見的風險放一邊。保險是較特別的商品，銷售看不見的保障，若非自己或身邊親友有理賠經驗，很難甘願掏錢買保險。

也有一群人是「沒保險也安啦！」的樂天派，認為靠「儲蓄和理財」（二十．六％）、「健保、勞保」（十七．五％）就足夠，有的相信個人能力就能對抗未來風險，有的認為政府提供資源已經很充裕，商業保險「花小錢買大保障」的高槓桿效益似乎並未傳達到這些空手族的心中。

值得注意的是，「無滿意的保險商品」、「無滿意的業務員」、「沒有人來談過保險」的勾選率都超過一成，其中遇不到好業務員的委屈更比去年調查多出六．二％，顯示有些空手族並非沒有保險觀念或不信任保險，而是需求沒有被保險公司滿足。

與去年調查相比，不買保險的十大理由只有「保費太貴」、「覺得保險都是騙人的」兩項勾選率較去年下滑，其餘或多或少有所增加；前十以外勾選率下滑較多的選項還包含「擔心保險公司會倒閉」，減少九．三％、「年紀已大買不到」減少七．四％，可看出影響空手族保險購買意願的多在價值觀取捨問題，並非對「保險」本身有什麼負面印象。

空手族打算破蛋

男大於女 學生多 Say Yes！

此次調查中有五十九．八％的空手族未來考慮買保險，比去年調查的四十五．四％相比提高不少！其中，男性更有六成七表示投保意願，高於女性的五成三。以年齡來看，二十世代的空手族則有六成以上考慮未來買保險，聚焦在職業更有多達七十六．九％的學生族表示願意。

由於出社會才有足夠經濟能力為自己買保險，這樣的數字情有可原，與全體調查中六成受訪者在二十多歲第一次買保險的結果對比，初出社會的新鮮人保險需求不言可喻。

此外，五十歲以上的空手族有六成八表態以後想買保險，需求也不可忽視！想趕在年齡和體況大限前買進保險的長者並不少，但保費變貴、選擇變少容易讓長者無所適從，好好把握這群沒有保險卻有意願下手買的人，就是保險公司未來商機所在。

投保首選保障型

理財型勾選率增

至於想投保的時候，最想買哪一種保險？獲重視的前三險種包含醫療險（二十五．四％）、壽險（十七．五％）、傷害險（十六．四％）都屬於保障型，顯示民眾多半希望透過保險負擔醫療費用以及事故造成的傷害。但這三種保險的勾選率都比上一回下滑，傷害險減少二．一個百分點、醫療險四．二個百分點，壽險更下滑十二個百分點之多，過去在消費者心中最重要的地位如今被醫療險取而代之，與排行第三的傷害險僅差距約一個百分點，是否象徵著未來消費者規劃保險會從「強調留愛遺屬」逐漸轉變為「優先保全個人」，值得持續觀察。

雖然保障型對消費者而言依舊很重要，但今年調查中，空手族對還本險、癌症險、儲蓄險、年金險、投資型保險等商品的勾選率有一．八％～五％不等的增加，空手族對保險的期待趨於多元，不再只是當做風險轉嫁的工具，也想拿來理財。

來源：《現代保險雜誌》 362 期

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