一次認識金融保險界17位關鍵女性

整理●何楷平

●金融監理機關 四大局處掌門人都是女性

2019 年，金管會保險局局長施瓊華上任，開啟「金融監理機關四大女性掌門人」的時代！除了保險局局長施瓊華，銀行局局長邱淑貞、證期局局長王詠心，以及檢查局局長王儷娟，都是女性。

施瓊華

金管會保險局局長

原金管會主任秘書施瓊華，2019 年起接任保險局局長。4 年級後段班的施瓊華，淡江保險系畢業後，花了 48 天就考上高考，從此一腳踏入保險監理之路。

邱淑貞

金管會銀行局局長

法律出身的邱淑貞，在銀行局任職多年，從副組長、組長、主秘，一路做到副局長，後來轉任金管會綜規處處長、主任秘書，2017 年 8 月升任銀行局局長。

王詠心

金管會證期局局長

2016 年 6 月，金管會公布人事案，女性官員再添一席：原證期局副局長王詠心升任局長，台灣證期局出現史上第一位女局長。

王儷娟

金管會檢查局局長

擁有美國伊利諾大學商學研究所碩士學歷的王儷娟，是少數在金管會四大局擔任過兩局處首長的女性。

●保險業 9 大女董總 台灣女性成功典範

女性在保險業的表現，更是不遑多讓。保險事業發展中心、金融消費評議中心的掌門人，也都是由女性擔任。

李滿治

金融消費評議中心董事長

李滿治畢業於台灣大學法律系，4 年級末段班的她，具有法學與保險背景，曾任職於行政院法規委員會，參與國內許多金融法律的制定，後來轉任金管會法律事務處處長、主任秘書、一路做到保險局局長，2017 年 9 月轉任評議中心董座，是國內第一位專任而非兼任的評議中心董事長。

金肖雲

保險事業發展中心總經理

金肖雲畢業於淡江大學數理統計系，後來到美國愛荷華大學統計及精算研究所取得碩士學位，擁有精算背景的她，在各壽險公司都任職過，2017 年從保發中心副總經理，升任保發中心總經理。

何英蘭

新光產險總經理

國內產險公司高達 19 家，何英蘭是唯二女性總經理，也是新光產險創立以來第一位女總經理。2009 年，何英蘭擔任新光產險董事長特助及人力資源執行長，2014 年升任執行副總經理，2015 年升任總經理，產險經驗豐富的她，還曾任產物核保學會理事、核能保險聯合會理事、產險公會理事，資歷相當豐富。

劉玉枝

臺銀人壽董事長

2017 年，臺銀人壽進行董事長交接，原董座陳素甜卸任，交棒給同為女性的劉玉枝。4 年級中段班的劉玉枝，台灣大學商學系畢業，在國內外匯市場成立初始進入中央信託局，嫻熟外匯、信託、投資管理，是國內有名的信託專家。

許妙靜

南山人壽總經理

許妙靜擁有美國聖約翰大學會計系碩士，早年曾在公股的中央信託局任職，後來轉戰會計師，負責金融業的財報簽證，後來又跳槽銀行擔任財務長。2011 年許妙靜從銀行轉戰壽險業，2017 年升任總經理，成為南山人壽 1963 年成立以來，第一位女性總經理。

黃淑芬

中國人壽總經理

擁有美國威斯康辛大學麥迪遜分校精算及統計碩士學歷的黃淑芬，具近 30 年壽險經營之實務經驗，是台灣壽險業第一位女性美國正精算師（FSA），2011 年在中壽董事長王銘陽的延攬下加入中壽，2018 年升任中國人壽總經理。

王慰慈

英國保誠人壽總經理

王慰慈曾於安達保險、法國巴黎人壽、大都會人壽、康健人壽、AIA 友邦人壽擔任高階管理職務。2011 年轉戰保誠人壽，對銀行保險有相當深厚的研究與經驗，擔任業務總經理暨通路長，2017 年升任保誠人壽總經理，是保誠人壽成立以來第一位女性總經理，也是保誠亞洲國家的唯一女性總座。

林則棻

元大人壽總經理

2017 年 8 月，元大金控宣布旗下元大人壽總經理，將由代理總經理職務 2 個月的林則棻正式升任。擁有國立台灣大學財務金融博士學歷的林則棻，在升任元大人壽總經理之前，是元大金控財務長，她在金融業資歷超過 20 年，不但擁有博士學位，歷練也非常完整。

來源：《現代保險雜誌》 362 期

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