她罹患口腔癌 害怕切下顎、割腿肉 最不怕的事就是「錢」

文●許伊婷

「我講話比較不清楚，所以寫下來給你看，」手捧著筆記本，上面是密密麻麻的工整字跡，舒琳（化名）擔心採訪中有「說的」不清楚的，所以全寫下來交給我。

九十九年她確診口腔癌二期，之後癌細胞移轉，五年內動九次手術，放射性治療超過七十次，一○四年病情獲得控制，但經歷下顎摘除及植皮手術，說話及咀嚼功能都已無法回到過去。

不菸酒檳榔外食

生活規律上班族 竟罹患口腔癌

九十五年，渣打銀行宣布併購新竹商銀，那幾年員工忙得昏天暗地，擔任櫃員的舒琳發現牙齦長出不對勁的突出物，卻不敢貿然請假看病加重同事負擔，拖了三個月才就醫，原以為是牙周病，但擦藥不見好轉，甚至擴散，到大醫院做腫瘤切片檢查，卻從醫師口中得知自己罹患口腔癌。

「生病在所難免，但是『口腔癌』我無法接受……」舒琳不菸、酒、檳榔、外食，生活作息規律，所有口腔癌肇因她都沒有，罹患口腔癌就像硬被加上莫須有的罪名，但不管接不接受，顯然她都沒有拒收的權利，尤其還有兩個分別念國小和國中的兒子，更不能被打倒。

生病很悲慘，沒有錢治病更是比悲慘更悲慘的事，不過舒琳不用擔心這些，因為身為保險業務員的姊姊早在十幾年前就幫她規劃好醫療險、癌症險等全險，公司還有員工團險，所以醫療費用全都由保險公司負擔，雖然繳費未滿期，但都有豁免機制，讓舒琳不至於在收入中斷後，還要繼續面對繳交保費的窘境。

她的姊姊就是三商美邦人壽一一七七通訊處處經理花慧容，「雖然賣妹妹保險，但我從來不想事情發生」，花慧容踏入保險業的初衷就兩個，一是若家人生病有錢治療，二是保險業務時間自由，自己可以在身邊照顧家人，這兩點都在妹妹罹患口腔癌後兌現。

術後癌細胞秒轉移

妹妹害怕二次割肉 姊：割我的肉吧

首先迎來一場超過十小時的大手術，舒琳每每憶起當時的場景仍心有餘悸，這場手術會將她左臉下顎切除，再取小腿的肉及骨補上，原以為手術過後，做完三十三次放射線療程就能出院海闊天空，「但惡夢才正要開始，」一個月後，醫生宣布癌細胞移轉到右側，也就是說，舒琳要再次承受割肉之苦，「我很害怕，因為已經知道那有多麼痛苦，不想再經歷一次。」

雖然舒琳不用擔心錢的問題，但恐懼是再多錢都無法克服的，當時花慧容看著瘦到三十多公斤的妹妹，竟然問了醫生一句話：「能不能割我大腿的肉來補？」舒琳在一旁不敢相信姊姊願意為她做到這樣，心中難掩感動，即使醫師第一時間搖頭解釋會相斥，但那句話確實加大了舒琳接受手術的勇氣。

談到這裡，舒琳聲音哽咽並落下淚，她說自己的抗癌之路之所以不孤單，是因為姊姊錄製的音樂 CD、療癒心靈的書以及和同事一起製作的祝福卡片，還有其他不計其數的事情，都是她與癌魔奮鬥的最大慰藉，「我在醫療費上用保險幫助妹妹，因此有更多餘力去想如何減輕妹妹的病痛，讓她感覺到背後有我，我常在想今天換做是我，能撐得過去嗎？」這時花慧容也掉下淚來，她說妹妹罹病後從沒在家人面前掉過淚，今天是第一次。

切顎植皮容貌不再

她願接受雜誌採訪 只因為這個原因

數不清有多少個電療、復發、再手術、再電療、化療循環，一○四年舒琳終於成功擊退癌魔，這五年因放射性治療導致細胞骨頭壞死，下排牙齒全脫落，下巴傷口無法癒合、反覆潰爛，雖然手術後獲得好轉，但人人都知，容貌一向是女人最看重的事，舒琳術後的臉型及疤痕讓她缺乏自信，不敢與人互動、不愛出門、不參加朋友聚會，只要出門都戴口罩，即使家庭聚會也是。這樣的她卻願意接受採訪，將容貌刊登於雜誌，都是因為她希望社會大眾能因為她的個案，感受到保險的重要性。

「從前買保險只是支持姊姊，現在我感謝姊姊賣我保險，」因為醫療費用全由保險公司負擔，所以當記者問到醫療費總共多少？舒琳回答不出來，花慧容解答妹妹至今理賠金超過二百萬元，而且付完醫療費還有足夠的保險金可以補貼生活，譬如起初因腿傷需要拐杖輔助行走、進食需要灌食器及研磨機，還有補充膳食纖維、增強免疫力及高蛋白的營養品。

很多人認為有全民健保就夠了，買保險是浪費錢，但舒琳說如果當初沒買保險，就會捨不得每天坐計程車去醫院，手術後需要靜養卻只能住健保病房，說不定現在還要到外面工作賺錢，「更重要的是，不只是我，全家都會變得更辛苦，」保險讓她無後顧之憂的休養，不會因為罹病影響家庭的和諧，不可諱言，危急時刻，錢真的能解決大部分的事。

保險是隱形的家人

危急時刻出錢救援 還陪伴一輩子

可惜以前沒有長照險種，舒琳現在也無法買，要是當時有，現在能獲得的幫助一定更多。花慧容除照顧過妹妹，還有媽媽和婆婆，帶著這些「實戰經驗」，她更能清楚告訴客戶，生病會花多少錢？保單能做到哪些？也讓她更體會保險的必要性，在工作上獲得更大的動力，「家人不一定會陪伴一輩子，但保險可以陪伴一輩子，它是隱形的家人，卻在危急時刻出現給予金錢的幫助」。

採訪全程看著舒琳嘴裡吐出的每一個字，我沒有一秒不佩服，可以想像沒有下排牙齒，張嘴有緊繃感，皮膚還有永遠無法癒合的洞口，「說話」這件事會變得多難，更何況生存必要的進食、喝水，舒琳從不在外頭做這些事，因為進入嘴裡的東西很可能從下巴的洞口流出，所以隨時備好手帕貼著下巴，很難想像中間經過多少的復健及練習，心理上要花多久才能接受現在的自己，而這一切，都是因為「家人的愛」以及「對家人的愛」使然。

來源：《現代保險雜誌》 362 期

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