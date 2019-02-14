受惠5G與汽車雷達板商機 滬電股價創3年多新高 楠梓電將母以子貴

聯合國歐洲經濟委員會 (ECE)2 月 12 日宣佈，日本和歐盟(EU) 等 40 個國家和地區就強制引入自動煞車的規則草案達成協定；將要求乘用車和輕型商用車廠商必須安裝自動煞車系統 (簡稱 AEB)，最早將從 2020 年開始適用。如此一來，將帶動汽車防撞雷達與影像感測器需求大增，以汽車防撞雷達來看，主要受惠廠商包括模組廠 Bosch、Continental、Denso、Valeo 等國際一線車用電子系統廠商，至於雷達晶片廠商如德國英飛凌(IFX)、法國 Soitec(SOI)、STM 等；高頻板材如 Rogers(ROG)、Schweizer Electronic AG；雷達板則有 CMK(6958 JP)、TTM Technology(TTMI)、滬士電子(002463 SZ) 等，連接到台股相關個股如先豐 (5349)、燿華(2367)、楠梓電(2316)、精成科(6191)、IET-KY(4971)、為升(2231)、環科(2413)、啟碁(6285)、新復興(4909)、明泰(3380)、定穎(6251) 等可望受惠。隨著各家車廠將盲點偵測 (BMS) 或是自動緊急煞車 (AEB) 列為標準配備之後，將帶動 24GHz 與 77GHz 的雷達板需求成長。根據 PlunkedtResearch 的調查與預測，2014 年全球毫米波雷達市場出貨量 1900 萬顆，預計到 2020 年全球毫米波雷達將近 7200 萬顆，年複合成長率約 25%，在此成長趨勢下，高頻微波相關的 PCB 需求也不斷提升。



在深圳股市掛牌的滬士電子 (002463 SZ；簡稱滬電) 近期股價也創三年多新高，滬電是由國內老牌 PCB 廠楠梓電 (2316) 轉投資，持有股權約 13%。滬電在 2014 年與全球高頻板龍頭德國 Schweizer Electronic AG. 簽訂了合作框架協議，Schweizer 在全球汽車防撞雷達高頻板材，市占率達三成，包括 Bosch、Continental、Valeo 等歐系車用電子大廠，都是採用 Schweizer 的 24GHZ 與 77GHZ 雷達板材，供貨給終端車廠雙 B、Audi、Tesla 等大廠；這也讓滬電成功打進 Tesla 供應鏈。



受惠於 5G 與汽車雷達板需求成長，以及黃石廠虧損大幅改善，使得滬電 2018 年前三季毛利率明顯優於 2017 年同期，稅後淨利 3.83 億人民幣，較 2017 年同期成長 136%，EPS 達 0.23 元 (人民幣)。大股東楠梓電因握有小金雞滬電獲利貢獻，挹注去年前三季較前年同期轉虧為盈，EPS 達 0.65 元，全年 EPS 可望挑戰 1 元水準；且目前股價遠低於每股淨值 31.52 元。同樣都具備雷達板與 5G 通訊板的先豐(5349) 與楠梓電，若以去年獲利表現，楠梓電可望略勝一籌，但股價卻僅有先豐的一半，可望掀起比價效應。近期楠梓電股價剛突破年線，技術指標有利多方，後續可望挑戰前高 18.8-19.7 元之大量區邁進。