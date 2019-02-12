燿華1月營收19.35億元 創13個月新高 月增16.04%

上市 PCB 廠燿華 (2367-TW) 今 (12) 日公布 2019 年 1 月營收，達 19.35 億元，月增 16.04%，年增 5.73%，創 13 個月來新高。燿華仍看好今年軟硬結合板市場成長，連續 2 年資本支出，都鎖定在軟硬結合板製程擴張，估今年資本支出將達 10-15 億元。

燿華去年營收 195.4 億元，創新高，年增 7.77%，2019 年預計投入資本支出估計在 10-15 億元，鎖定軟硬結合板製程擴張，主要在燿華去年切入蘋果 AirPods 無線耳機軟硬結合板供應鏈，由於蘋果將推新款無線耳機，燿華供貨量也將穩定成長。

同時，全球車用電子應用穩定增加，燿華在車用 Anylayer HDI、車用軟硬結合板及車用板獲認證廠商數也持續攀升，有助今年車用板業績。

燿華江蘇南通投資設立的新廠也已動工，預計 2019 年年底完工，2020 年第 1 季量產，可銜接上海展華廠生產，設計月產能為每月 90-100 萬呎，高於目前現有的上海展華廠產能。

燿華去年前 3 季稅後純益 3.78 億元，較 2017 年同期由虧轉盈，每股純益 0.61 元，法人估燿華去年第 4 季稅後純益將超越第 3 季 2.33 億元水準，2018 年全年每股純益將超過 1 元水準。