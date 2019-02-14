ETN即將上路 券商公會籲釐清課稅方式

主管機關已開放證券商發行 ETN(指數投資證券)，首波 ETN 將在 4 月底掛牌交易，到底 ETN 發行係按衍生性金融商品，或是核定為其他有價證券之外商品來課稅，未有明確規定，券商公會認為，ETN 發行人課稅方式影響券商發行的意願，建請財政部、金管會能儘快合理解釋 ETN 的課稅方式。經統計，全體證券商去年稅前盈餘為 332.97 億元，較前年 442.86 億元，衰退 24.8%，相較於全體期貨商去年稅前盈餘 48.7 億元、年增 23.6%，全體投信業者去年稅前盈餘 82.98 億元、年增 9.9%，相對較期貨、投信業，證券商的經營不盡人意，券商公會盼主管機關重新思考資本市場和證券商的定義。



券商發行 ETN 業務將在今年 4 月上線，可擴大資產管理業務規模，增加獲利來源，且提高市場商品多元性，滿足投資人的需求，資產配置更具彈性，但發行人所得稅申報時怎麼課稅？財政部尚未規定，券商公會盼在金管會、財政部儘快合理解釋 ETN 的課稅方式。



另外，券商公會爭取 OSU(離境證券業務)開放，建議放寬境內專業投資人 (PI) 的可投資標的，包含海外定存單、調降外國債券信評條件及相當信評等級的商品，並建議應衡平證券商與銀行銷售境外基金及結構型商品之投資範圍。



另外，建議複委託業務放寬對非專業投資人的可投資標的，包括外國債券信評條件由 A - 級以上降至 BBB 級以上，且在相關風險控管之配套下，開放其可投資相當信評等級的商品。



券商公會認為，OSU 成立的初衷是為了打造台灣成為國際金融理財平台，銀行的 OBU 和證券的 OSU 屬跨業的相類似業務，建議在相關的業務規範與開放應取得衡平，共同建構台灣成為國際理財平台。