燿華去年EPS估將超越1元 今年鎖定擴張軟硬結合板

PCB 廠燿華電子 (2367-TW) 去年每股純益將超過 1 元，2019 年營收將突破 200 億元，估全年資本支出將達 10-15 億元，燿華看好今年軟硬結合板市場成長，連續 2 年的資本支出，都鎖定在軟硬結合板製程擴張。

全球在車用電子應用穩定成長，車用 Anylayer HDI、車用軟硬結合板及車用板獲認證廠商數持續攀升，有助今年車用板業績。

同時，燿華江蘇南通投資設立的新廠已經動工，預計 2019 年年底完工，2020 年第 1 季量產，將可銜接上海展華廠生產，設計月產能在每月 90-100 萬呎，高於目前現有的上海展華廠產能。

燿華去年第 4 季延續第 3 季旺季，法人估第 4 季稅後純益將超越第 3 季 2.33 億元水準，2018 年全年每股純益將超過 1 元水準。

燿華去年第 3 季稅後純益為 2.33 億元，超越去年上半年獲利總和，季增 1.41 倍，年增 26.41%，每股純益 0.38 元。累計去年前 3 季稅後純益 3.78 億元，較 2017 年同期由虧轉盈，每股純益 0.61 元。

燿華去年全年營收 195.4 億元，創新高，年增 7.77%，今年預計投入資本支出估計在 10-15 億元，資本支出都鎖定在軟硬結合板製程的擴張。

燿華去年切入蘋果 AirPods 無線耳機軟硬結合板供應鏈，由於蘋果即將推新款無線耳機，燿華目前供貨量也穩定成長。