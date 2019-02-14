上海今年房市調控目標：穩市場、穩房價、穩預期

上海市住建委於昨 (13) 日召開 2019 年住房和城鄉建設管理工作會議。會議中強調，上海政府今年會持續堅持房地產市場調控目標不動搖、調控力道不放鬆、保持調控政策的連續性和穩定性，強烈抑制投資及投機性炒作房價行為，全力「穩市場、穩房價、穩預期」。

同時，上海政府今年也將推動增加租賃住宅建設，增加市場供應量，並提升租賃住宅品質。今年計劃新建和轉化租賃房源 10 萬戶，新增代理經租房源 9 萬戶。同時也將進一步加強住宅租賃市場監測制度，完善住宅租賃公共服務平台功能，將租賃房價合理化。

而為了保障民眾基本居住需求，上海政府今年將加速推動保障性住房開工建設，確保新增供應各類保障性住宅 6 萬戶，目的是為了平抑上海房價，並配合中國中央政府對於房市調控的核心指導原則。

此外，上海今年重大工程招標的力道及強度均不會低於去年。上海投資內容將聚焦科技創新、生態環境、民生保障、基礎設施、鄉村振興等領域，金額可望超過人民幣 1360 億元。目前初步安排的規劃達 138 項，其中新開工 22 項、建成 12 項，另安排預備項目 29 項。

以中國政府針對房市一城一策的制度來看，上海政府釋放的訊息似乎是維持去年調控的力道，並沒有大幅放鬆的跡象。而今年以來中國主要的一、二線城市房屋庫存已有所下滑，但尚未形成趨勢。至於重要三線城市的庫存壓力仍在攀升，對於房價極為不利。

圖: wind

至於去化周期方面，重點二線城市去化程度較快，至於一線四大城市，受到北京及深圳去化周期超過 10 個月，影響庫存去化的速度。而上海是一線大城中去化周期最低的城市，已經不到 5 個月。