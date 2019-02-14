傳統旺季好熱絡 又有2家觀光業營收創新高

1 月適逢觀光和餐飲業傳統旺季，繼雅茗 - KY(2726-TW)之後，雲品 (2748-TW) 和六角 (2732-TW) 今 (14) 日公布 1 月合併營收均創單月新高，雲品來到 2.56 億元，月增 30.74%、年增 49.43%，而六角為 3.9 億元，月增 3.12%、年增 34.64%。

六角說明，1 月全球「Chatime 日出茶太」持續展店，拉升銷貨和權利金貢獻，上半年「Chatime 日出茶太」全球展店重心將持續固守東協和澳洲市場，其中，全年印尼預計展店至 300 家，而菲律賓的百店里程碑有望上半年達成，此外，也積極擴展中南美洲和歐洲市場。

六角進一步指出，為掌控全球日出茶太的品質，近年來領先全球國際餐飲市場，首創 IBD(International Business Development) 與 IBM(International Business Management) 國際業務管理事業群，使公司在國際加盟的優勢領先業界至少 6 年。

雲品則說明，旗下君品、頤品和頤璽宴會廳 1 月承攬工商尾牙和婚宴活動，加上日月潭雲品和台北君品酒店 1 月平均住房率達 80%，推升營收創高。

展望後市，由於春節連假有更多旅客入住集中於 2 月，且企業大型春酒活動在 2 月中下旬陸續開跑，有助雲品第 1 季業績動能持續加溫。