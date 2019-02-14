谷歌將推「低價版」智慧手機 以強化硬體事業

據消息人士指出，谷歌 (GOOGL-US) 計劃在今年推出首款低價版的智慧手機，以積極推動並強化硬體部門事業，並期望吸引更多消費者進入谷歌生態系統。

該款智慧手機將成為谷歌首款針對價格敏感型客戶和新興市場客戶所推出的智慧手機。價格預計將低於蘋果最便宜的、售價為 749 美元的 iPhone XR。消息人士表示，谷歌中階到高階手機的價格落在 150 美元到 700 美元之間，而該款低價版的手機售價可能不到 150 美元。

據悉，這款新手機將成為谷歌通過作業系統強化硬體事業的先鋒，該公司也計劃在今年推出其他新產品，包括智慧音箱和智慧手錶等。

目前谷歌在全球智慧手機市占率很小。據 IDC 數據顯示，2018 年的谷歌 Pixel 的出貨量約為 468 萬台，占整體市場的 0.33%，而 2017 年的出貨量則為 345 萬台，市佔率 0.2%。

分析師認為，谷歌希望藉由硬體產品的擴張來吸引更多用戶加入谷歌的服務生態系統。IDC 的分析師 Joey Yen 表示:「谷歌藉此以更直接的方式來收集用戶數據，使該公司的旗艦軟體和網路服務成為人們日常生活中更重要、更不可或缺的一部分。這就是谷歌一直關注的大局。」

為了進一步實現硬體擴展的目標，谷歌積極挖掘人才並擴大在亞洲的生產合作夥伴關係。據知情人士透露，過去兩年來，谷歌已經聘請了數百名來自蘋果 (AAPL-US) 的硬體工程師和供應鏈專家。也曾在 2017 年從 HTC 收購了 2,000 名工程師。

與此同時，供應商們也期望谷歌的硬體事業擴展，能解除他們因蘋果的問題而陷入的困境。在中國經濟放緩和 iPhone 出貨量的首次下滑的情況下，蘋果需求持續呈現疲軟，手機代工廠鴻海 (2317-TW) 及和碩 (4938-TW) 和 MacBook 製造商廣達 (2382-TW) 皆受到嚴重打擊。

據消息人士透露，富士康旗下生產像是 Pixel 等 Android 手機的 FIH Mobile 已經增加了專注於谷歌產品的生產線。

此外，面對中美貿易戰升級帶來的衝擊，需多企業逐漸撤離中國，往東南亞地區發展。據知情人士透露，和碩將在越南北部建立一個生產設備廠，可容納 20,000 名當地工人，主要用於生產谷歌產品。同時，廣達也已擴展桃園地區工廠，以生產更多谷歌雲端運算相關的產品。