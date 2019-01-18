谷歌以4000萬美元收購智慧手錶技術 Fossil股價聞聲上漲

谷歌 (GOOGL-US) 在週四 (17 日) 宣布以 4000 萬美元的價格從美國時尚品牌 Fossil(FOSL-US) 購買智慧手錶相關技術的知識產權，期望為該公司的可穿戴平台 Wear OS 帶來新的智慧手錶技術。該交易預計在本月份完成。

作為交易的一部分，谷歌也將收購部分 Fossil 研發團隊。Fossil 表示，仍將保留 200 多名自家的研發人員，專注於創新和產品開發。

Fossil 執行副總裁及數位長 Greg McKelvey 表示，與谷歌的交易將帶來「創新且尚未進入市場的新產品」。McKelvey 也補充道，該項創新是從 2015 年以 2.6 億美元收購可穿戴技術公司 Misfit 獲得的技術發展而來。

谷歌的 Wear OS 產品管理副總裁 Stacey Burr 表示，該交易主要集中在將新技術引入整個 Wear OS 生態系統。「我們看到他們正在開發的一些技術，如果谷歌擁有這項技術，我們認為可以以更大的去推動這些技術，並向廣泛的消費者提供強大的功能。」

Burr 也補充道：「將 Fossil 的技術和團隊加入谷歌，體現了我們對可穿戴設備產業的投入，通過提供多樣化的智慧手錶產品組合，支持消費者不斷變化的需求。」

長期以來，谷歌持續與 Fossil 合作開發智慧手錶，並推行 Wear OS 操作系統。Fossil 只是使用 Wear OS 的幾家合作夥伴公司之一。LG、泰格豪雅 (TAG Heuer) 和摩凡陀（Movado）等品牌也都使用 Wear OS 技術。目前，谷歌尚未製造出自己的智慧手錶。

Fossil 股價應聲上漲，盤中漲幅一度達 11.4%。收盤價為 18 美元，上漲 3.33%