〈財報〉希爾頓財報優於市場預期 給飯店業信心

全球連鎖飯店業者希爾頓 Hilton (HLT-US) 周三 (13 日) 公布了第四季財報。全球市場近期擔憂經濟增長放緩和貿易戰影響，但希爾頓的財報提供了一個較優的前景，其股價周三收盤上漲 6.91% 來到 79.37 美元。

希爾頓股價趨勢圖

Jefferies 分析師 David Katz 稱希爾頓的盈利結果為「健康」，而 RW Baird 高級研究員 Michael Bellisario 認為其業績「輕鬆超過市場預期和財測指引」。

儘管如此，分析師在周三的財報電話會議上提出的質疑，反映了分析師和投資人對於飯店業 10 年創紀錄的獲利是否將終結，給予關注。針對 2018 年年底飯店產品組合量增長略有下降的擔憂，執行長 Christopher Nassetta 強調全年增長了 6%，而數據「可能每季度變化一次」。他說道，至 2019 年年底可看到 2019 年整體年增率有所改善。

至於希爾頓在第四季休閒旅遊的下滑，Nassetta 將其歸因於各種因素，包括假期的變化、天氣問題、以及美國聯邦政府關閉。Nassetta 看到「美國和世界各地的經濟增長仍然較好」，並表示希爾頓在中國的產品組合狀況良好，並將在 2019 年繼續成長。希爾頓整體可用房間營收 (Revenue per available room, RevPAR) 在 2018 年成長了 3%，整體集團 RevPAR 增長了 4%。

希爾頓第四季度財報顯示：

RevPAR 成長 2%。

營收成長 10.6% 至 22.9 億美元，高於分析師預測的 22.7 億美元。

調整後每股純益 EPS 達 0.79 美元，超過了分析師預測的 0.69 美元。

希爾頓影響了其他飯店業者，讓大型競爭對手萬豪集團 Marriott (MAR-US) 的股價上漲 3.59% 至 118.86 美元。

萬豪股價趨勢圖

據了解，萬豪相對於希爾頓，對國際市場的普光率較高，包括中國市場。JPMorgan 摩根大通 (JPM-US) 分析師 Joseph Greff 認爲，「希爾頓對中國充滿信心，我們認為這是投資人至今關注的一個憂慮」。

該公司將其 2019 年的整體 RevPAR 增長預期從 2% 至 4% 下調至 1% 至 3% 範圍，但分析師表示，由於地緣政治的不確定性，投資人有預期降低的心理准備。

希爾頓表示，有信心在 2019 年將其最大市場美國的入住率提高至創紀錄水平。同時，預計美國 RevPAR 成長 1% 至 3%，而中國市場 RevPAR 成長則超過個位數的中間值，但低於該市場的 2018 年數值。

希爾頓約 30% 的新產品組合將於大亞洲區域開業，預計今年在該地區開設 2 萬間房間，年增率達 20%。在會員量方面希爾頓目前全球有 8500 萬位。