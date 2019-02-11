谷歌向少部分用戶推出Google地圖AR實景導航

據外媒報導，谷歌 (GOOGL-US) 已經針對小範圍用戶推出了擴增實境 (AR) 的實景導航測試，不過，谷歌表示正式版本的推出可能還需等待一段時間。

據報導，谷歌表示，Google 地圖即將針對步行的使用者推出 AR 實景導航，不過目前只向 Local Guides 社區測試員推出此更新。

在去年的 I / O 開發者大會上，谷歌曾向外界展示了適用於 Google 地圖的全新擴增實境功能，通過手機的相機鏡頭為用戶提供即時的導航。

與先前宣告的功能相同，Google Maps 將通過 GPS 來定位用戶的基本位置，而後通過相機判斷出更精確的位置訊息，再利用擴增實境上圖像疊加的 3D 箭頭來向用戶指引確切的位置與方向。通過 AR 導航功能的實時圖像，能使用戶在面對混亂的交叉路口或複雜的小巷弄中更容易去判斷方向。

Google 地圖的 AR 實景導航測試 (圖: 9to5google)

不過谷歌也表示，出於安全原因，並不希望用戶在旅行時過多依賴 AR 實景導航系統。舉例來說，如果智慧手機長時間處於 AR 模式，可能使手機螢幕變暗，導致用戶沒有察覺前方的障礙物。同時，也可能會帶來更大的耗電使得手機進入省電模式，因此谷歌建議最好在較短的時間內使用 AR 導航功能。

新功能雖然結合了 AR 技術，但似乎將不會完全取代既有的導航系統模式，不過藉由相機鏡頭的輔助，該功能的確能進一步提升定位的準確性。