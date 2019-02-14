〈財報〉保險商AIG天災理賠過多、投資失利 季度虧損

保險商 AIG (AIG-US) 週三 (13 日) 公布了財報。因遭遇巨大災害的損失，並且在波動的市場中投資報酬率較低，季度虧損。

AIG 的一般保險部門理賠虧損 11 億美元，而去年同期虧損 8.46 億美元，主要原因是颶風 Michael 和加州野火。儘管如此，AIG 表示，其一般保險事故年度綜合成本率，不包括過去幾年的虧損變化，本季度為 98.8，而一年前為 100.2。低於 100 的比率意味著保險公司的保費收入，要高於理賠所支付的保費。

AIG 執行長 Brian Duperreault 稱，事故年度比率據是衡量該部門長期獲利能力的最佳指標。這個數字不包括災難理賠和儲備費。

2017 年 5 月上任的 Duperreault 承諾將扭轉公司局面，而他最看重的任務是恢復保險業務的獲利，也是 AIG 自 2007 年以來沒有達成的艱難任務。AIG 商業保險部門的綜合成本率，有包括災難損失的數據，為 115，而去年同期為 113。

AIG 股價在盤後交易中下跌 2.13% 至 43.24 美元。

AIG 股價趨勢圖

扣除已實現的投資收益、損失、以及其他項目，AIG 在截至 12 月 31 日的第四季度財報顯示：

净簽約保險單金額達 64.24 億美元，年增 9%。美國地區與國際地區都有所成長。

每股純益 EPS 為負 -0.63 美元，低於華爾街分析師預計的 EPS 獲利 0.42 美元。去年同期 EPS 為 0.57 美元。

净稅前災難理賠達 7.98 億美元，於預測區間内。

整體投資獲利為 28 億美元，低於去年同期的 35 億美元。

調整後投資報酬率為負 -4.6%，低於去年同期的 4.2%。

鑑於動蕩的金融市場，2018 年第四季度對保險公司們構成了挑戰。AIG 的股價暴跌約 26%，年底收於 39.41 美元，而 S&P 500 多線保險指數也下跌 19.5%，為 2012 年以來的最大跌幅。

相比之下，更廣泛的 S&P 500 指數只下跌 13.7%。同時，美國天災不斷，如加州火災及夏日季節的颶風。

AIG 全年財報顯示：