美銀美林：正因Fed的龜縮 升息機率成2019年最大反向押注

還有人記得聯準會 (Fed) 忙於調升基準利率以使金融危機之後的貨幣政策正常化嗎？其實，在 Fed 主席鮑爾週三 (30 日) 180 度大轉彎將未來升息預期降至目前看來的最低水平後，華爾街其實也忘得差不多了。

在美國銀行研究分析師們週五 (1 日) 發表名為《作多風險、作多槓桿、放空成交量》的熱門「金流展示」研究報告中，在 2019 年押注升息機率成為全球「最逆勢操作」的投資押注。

由首席投資策略師 Michael Hartnett 領導的美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 分析師表示，「市場共識是目前正在回歸看多信貸、新興市場和成長型股票的『低成長、低利率』時代。」

截至目前為止，這有助於為經歷 2018 年底可怕的幾個月後已經處於上升趨勢的股市提供進一步支撐。正是市場的這種暴力反應，導致道瓊工業平均指數、標準普爾 500 指數和納斯達克綜合指數出現自 2008 年以來最糟的年度表現。

週三，直言無諱的鮑爾一如預期未再進一步升息，將聯邦基金期貨利率維持在 2.25% 至 2.50% 之間。但預料之外的是他鴿派的言論。

在週三之前，Fed 曾暗示 2019 年可能會升息 3 次，而最近的 12 月會議後則表明最有可能升息 2 次。

現在，目前尚不清楚是否會出現任何升息，一些市場參與者認為政策制訂者若非畏懼市場對升息和縮減 4 兆美元資產負債表的反應，就是展現出糟糕的領導力。