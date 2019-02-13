勤誠出貨延續上季暢旺之姿 元月營收創同期新高 將攻邊緣運算新商機

伺服器機殼廠勤誠 (8210) 延續去年第四季暢旺的出貨狀態，元月營收 6.15 億元，較上月僅下滑 1.9%，較去年同期成長達 15.62%，創同期新高。勤誠表示，美中貿易戰後續發展未明，今年將充滿挑戰，不過全球伺服器需求持續成長，美國市場尤其強勁，目前客戶訂單能見度到首季，預估首季營收仍將穩定優於去年同期。



隨著雲端服務、網路應用領域愈來愈廣，網路服務業者建置數據中心的規模不斷擴大，伺服器的白牌市場成長幅度遠高於整體平均。根據 DIGITIMES Research 的預測，雲端業者對伺服器的需求量未來 5 年平均每年可望以 2 成以上幅度增加，超過平均約 14% 的幅度。



而雲端供應商占全球伺服器市場需求將自 2017 年的 32.5% 提高至 2021 年的 50%，將與企業自建需求量相當。雲端、網路服務業者如亞馬遜、臉書、微軟、Google、阿里巴巴、騰訊、百度等，為勤誠的白牌市場終端客戶，目前勤誠白牌比重約 7 成，為成長主力。



因 5G 今年陸續進入商轉，衍生邊緣運算 (Edge Computing) 新需求，勤誠看好此一趨勢，將以高度客製化的優勢，搶攻各家邊緣運算技術平台商機，期待成為公司另一成長動能。