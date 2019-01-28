伺服器追求輕量化 勤誠開發新材料因應 亦闢邊緣運算新商機

伺服器機殼廠勤誠 (8210) 深耕產業 35 年，內部積極開發新產品以提升競爭力。董事長陳美琪指出，基於輕量化以節省能源的角度，目前內部正在開發包括過去以航太應用為主的新材料，並透過跨領域的專家，尋求異業結合的機會。此外，總經理陳亞男也透露，除了雲端大客戶之外，該公司也佈局企業用戶市場，鎖定 5G 商轉之下，邊緣運算 (Edge Computing) 的龐大商機，勤誠正在開發此一領域的標準品。



勤誠跨入資通訊領域 35 年，業績蒸蒸日上，去年更以逾 65 億元的營收，連續第三年創下歷史新高紀錄。不過，陳美琪指出，勤誠過去在 R(研究)、D(設計) 方面偏重在 D 的部分，R 的著墨很少，但是資通訊產業發展至今，包括汽車、航太都越來越輕薄短小，在雲端或伺服器這一塊，基於節省能源，也必須要減重才行，而這一部分則要從材料科學去做。



她說，R 的部分，一般發展都要 5-10 年才看得出成效，她希望透過跨領域的專家來研究，哪些領域是可以異業結合的，從材料、製程去發展不可被取代的方式，因此，現在她自己比較多的時間在看這一塊，從事較長遠發展的部分，固定的業務則交由其他人去做。



陳亞男則表示，今年在貿易戰之下營運會比較辛苦，美、中市場仍將維持成長，但幅度預估將低於前兩年，短期內第二季能見度不高，保守以對，首季相對樂觀。不過，有別於一線的雲端大客戶，該公司也積極發展企業端客戶，尤其在 5G 商轉之後，企業的邊緣運算需求提升，成為勤誠的一項機會，勤誠目前正開發邊緣運算標準品，以分散營運風險。