市場觀望 力達1月營收4.68億元創低 惟仍優於公司預期

美中貿易戰開打影響，加上工作天數少，高階通用型空氣壓縮機製造廠力達 - KY(4552-TW)，今 (13) 日公布 2019 年 1 月營收為 4.68 億元，繼去年 12 月後續創上市掛牌以來新低，月減 2.88%，年減 25.59%。但公司指出，此一營收優於內部預期。力達表示，第 1 季進入市場淡季，目前持續觀察第 2 季訂單回籠狀況。

就出貨結構來看，力達 1 月螺桿機比重超越 5 成，三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機分別佔 33.5%、51% 及 13.2%，公司有信心今年可持續拓展螺桿機及渦漩機的出貨比重。

在空壓機市場的趨勢來看，螺桿機日漸普及化，從大馬力、特殊規格，到小馬力的經濟款，因此研發及推廣仍是力達今年首要任務。在研發上，為實現提高生產效率、降低成本的目的，螺桿主機自製進度，力達今年 30 匹小型馬力的型號已能全部自製，在品質及良率上通過行業評鑑高標準測試，且同步展開 50 匹馬力型號主機的逐步量產。

此外，在推廣部分，力達配合市場調整期，進行近 70 家大型經銷商的汰弱留強，因應空壓機行業的服務日益受到重視，增加主推高單價機種銷售的整合配套式服務範圍，以求減少貿易戰造成的行業影響。

力達 2018 年前三季營收 60.06 億元，毛利率 23.62%，年減 0.5 個百分點，稅後純益為 6.46 億元，年減 6.8%，每股純益為 6.46 元。力達 2018 年營收累計為 75.43 億元，年減 7.15%。