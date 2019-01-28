美電商巨擘貢獻 勤誠Q4業績創高 今年辛苦中求成長 精實管理穩獲利

伺服器機殼廠勤誠 (8210) 受惠於美系電商巨擘大單貢獻，第四季業績創高。展望今年，面對美中貿易戰陰霾，公司坦言將會是比較辛苦的一年，但因雲端資料中心需求仍然殷切，公司目標仍鎖定持續成長，毛利率維持 25-30% 區間。不過，據了解，因超過 9 成比例產能位於中國大陸，上季美中貿易戰開徵的 10% 關稅，伺服器列在清單中，勤誠輸往美國市場的產品面臨 10% 關稅在競爭壓力之下自行吸收，加上年底較高的費用，對毛利率形成壓力。然因輸美產品毛利率較高，加上經濟規模的擴大，程度上將抵消成本上揚衝擊，該公司認為上季毛利率仍可望持穩在既有區間目標內。



勤誠上週五 (25 日) 舉辦年度旺年會，因去年合併營收突破 65 億元，年增率 18.5%，創下歷史新高紀錄，公司不但在五星級晶華酒店宴請員工，全體高級主管更以百老匯裝扮登台演出揭開尾牙序幕，董事長陳美琪與總經理陳亞男粉墨登場，並陸續送出大獎，場面熱烈。



陳亞男宣誓，未來三年，將力拼逐年營收雙位數成長，股東權益報酬率維持逾 20%，股利發放率超過 60%，並持續重點耕耘美、中兩大地區的白牌市場。不過，她也坦言，今年會是比較辛苦的一年，公司追求成長的同時，也將繼續落實精實管理，以穩定獲利為主。



據了解，雖整體雲端伺服器市場的成長性樂觀，但因美中貿易戰影響，相關廠商不論是吸收關稅、或者移轉產能，甚至是提前出貨使運費增加等，都讓成本墊高，加上市場競爭也逐漸激烈，讓業者要維持利潤率殊為不易，這也是勤誠積極進行精實管理的主要原因。



此外，美系大客戶釋單增加，陳亞男指出，後續該客戶的供應商會增加，但因市場規模擴大，對勤誠的貢獻成長仍可期待，整體而言，美、中市場仍處於成長軌跡，前景並不看淡。