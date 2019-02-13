【華冠投顧】半年線遇壓放量收跌 漲價族群之後誰接棒?

2019.02.13 盤後分析

#大盤短評：進入週線 B 波，多方防守看 9988、9918。

#盤勢分析

大盤受美股大漲開高挑戰半年線，但早盤衝高後遇賣壓收黑挑戰半年線失敗，同時量能放大到 1383 億元，為今年最大量，放量收黑加上半年線反壓，今天頗有出貨線的味道，但短線上並沒有頭部現象，因此壓回後要觀察整理狀況，若國際間沒有太大利空，還是有挑戰半年線的機會，原則上關鍵點看好 01/25 低點 9918 不收破，反彈結構都還有延續機會。

#類股方面，今天持續由漲價族群領軍攻擊，6173 信昌電、2492 華新科、3026 禾伸堂都來到漲停板，矽晶圓部份 6182 合晶、5483 中美晶也漲停作收，雖然大盤收跌，但 OTC 還是大漲近 1%，最主要就是 5483 中美晶與 6488 環球晶兩檔為前十大權值，在這兩檔 OTC 權值帶動下，OTC 得以續強，而在被動與矽晶圓接棒成為主流的現象要特別留意的是，下一個輪動的族群是甚麼?

5G 相關題材已經整理一段時間，可以留意是否有機會接棒。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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