【華冠投顧】幸運星-萬點之後……區間盤整！

林幸蓉 分析師

焦點個股：6182 合晶、5483 中美晶、6173 信昌電、2492 華新科、3026 禾伸堂

無需解盤…… 因為…… 萬點之後…… 區間盤整…… 留意盤整盤出飆股…… 矽晶圓 + 被動元件 + 集團股…… 飆股強強滾 ING、舊菜香噴噴、波波高 ING……

【舊菜香噴噴 ING】

1/23…… 幸運星帶全國會員 74 元買進賺證的生技 ONLY ONE【時時美麗】1795 美時〔74…99.8〕，再創新高 + 1/25 幸運星帶全國會員 44 元買進賺證的 ONLY ONE【矽晶圓小星星】3016 嘉晶，昨天拉出第二根漲停，今天再創新高 59.5！！〔44…59.5〕，老師預告 3016 嘉晶「星星之火將可以燎原」…… 果然帶動矽晶圓六星星打群架：6182 合晶⊕、5483 中美晶⊕、3707 漢磊、3532 台勝科、6488 環球晶持續大漲…… 恭喜發大財囉！！

【新菜火辣辣】

昨天老師帶全國會員買進的領頭羊【被動元件材料王】6173 信昌電昨天鎖漲停，今天依然鎖漲停板囉⊕⊕！！昨天老師在 LINE 群組與節目告訴大家，被動元件漲真的「係金哩」！！預告將由於【被動元件材料王】6173 信昌電星星之火開始燎原…… 讓整理了五個月的被動元件會繼續打群架…… 今天老朋友「被動元件五巨星」果然持續亮晶晶 6173 信昌電⊕⊕、2492 華新科⊕、3026 禾伸堂⊕、2456 奇力新、2327 國巨…… 持續飆股強強滾 ING，恭喜發大財囉！！

今天老師又發現什麼新飆股呢？？？

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。